На границе Алтайского края начнут реконструкцию пункта пропуска, движение будет затруднено

Жителей и перевозчиков просят учитывать изменения и заранее планировать поездки

08 апреля 2026, 23:04, ИА Амител

Стена на границе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На границе с Алтайским краем в Рубцовском районе началась модернизация пункта пропуска через границу со стороны Казахстана. Речь идет о переходе в районе села Веселоярск. Работы стартовали в апреле и продлятся ориентировочно до декабря 2027 года, сообщили в правительстве региона.

На период реконструкции движение через автомобильный пункт пропуска "Ауыл" будет затруднено.

«Во время проведения работ движение транспортных средств заграничного следования через автомобильный пункт пропуска Ауыл будет временно затруднено, пропускная способность данного пункта пропуска значительно снизится», — уточнили в пресс-центре краевого правительства.

Жителей и перевозчиков просят учитывать изменения и заранее планировать поездки. Для снижения нагрузки на пункт пропуска и предотвращения очередей гражданам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты следования в Казахстан на время проведения работ.

Ранее в России с 19 марта начали действовать новые штрафы за нарушения на государственной границе. Размер санкций увеличен для граждан, должностных и юридических лиц, а максимальные суммы теперь достигают нескольких миллионов рублей.