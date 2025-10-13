В Алтайском крае запустили проект "Серебряный старт" при поддержке Альфа-Банка

Людей старшего поколения научат заниматься бизнесом

13 октября 2025, 16:10, ИА Амител erid: 2W5zFHSyGxY

Проект "Серебряный старт" / Фото: пресс-служба Альфа-Банка

8 октября 2025 года в Алтайском крае началось обучение первого потока нового проекта "Серебряный старт". Поддержку оказывают Министерство экономического развития региона и Альфа-Банк.

"Серебряный старт" – программа поддержки и развития для людей старшего возраста. Ее разработали, чтобы научить эту категорию граждан, как открыть свой бизнес и управлять им. Зрелый возраст – отличное время для реализации задумок, на которые ранее не хватало сил или возможностей.

В рамках инициативы Альфа-Банк разработал авторский образовательный курс для начинающих предпринимателей, а также организует консультации по финансовой грамотности и предоставит участникам возможность получить поддержку от Фонда немалого бизнеса.

«Проект "Серебряный старт" совпадает с нашим подходом – помогать людям в реализации своих амбиций в любом возрасте. Мы верим, что поддержка таких инициатив не только способствует развитию предпринимательства, но и демонстрирует, что зрелый возраст – это прекрасное время для начинаний. Мы хотим вдохновить наших клиентов в 60 и более лет смело действовать, потому что точно знаем, что у успеха нет возрастных барьеров», – прокомментировал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Проект "Серебряный старт" / Фото: пресс-служба Альфа-Банка

Кроме того, для людей старшего возраста в Альфа-Банке можно открыть выгодный вклад, дебетовую карту с кешбэком на все покупки, а также получить консультацию по цифровой и финансовой грамотности.

АО "Альфа-Банк"; ИНН 7728168971. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

Реклама