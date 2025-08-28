НОВОСТИБизнес

В Алтайском крае в разы увеличили игорный налог, но платить его некому

Речь о налоге за процессинговый центр

28 августа 2025, 11:10, Александра Черданцева

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайское Заксобрание более чем в три раза увеличило налог за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы. Он вырос с 3 до 10 млн рублей. Решение приняли на сессии в четверг, 28 августа.

В Алтайском крае действуют следующие ставки налога на игорный бизнес: 

  • 7,5 тыс. руб. – за один игровой автомат;
  • 14 тыс. руб. – пункт приема ставок тотализатора;
  • 14 тыс. руб. – пункт приема ставок букмекерской конторы;
  • 125 тыс. руб. – за один игровой стол;
  • 125 тыс. руб. – процессинговый центр тотализатора;
  • 125 тыс. руб. – процессинговый центр букмекерской конторы;
  • 3 млн руб. – процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора;
  • 3 млн руб. – процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.

Налог повысили только для процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы: с 3 до 10 млн рублей. 

Однако платить его пока все равно некому. По словам главы комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александра Локтева, такого вида игорного бизнеса в Алтайском крае нет.

«Фактически в крае зарегистрировано только три вида объектов: игровые столы, игровые автоматы и пункты приема ставок букмекерской конторы», – отметил депутат.

В регионе 22 стола, 222 автомата и шесть пунктов приема ставок букмекерских контор. В 2024 году с них поступило 37 млн рублей налога.

акзс налоги депутаты

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:14:57 28-08-2025

Бизнеса нет, а налог есть? )))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:27 28-08-2025

Гость (11:14:57 28-08-2025) Бизнеса нет, а налог есть? )))... Зато представьте какие отчёты будут красочные. Проведено заседание в ходе которого принято решение,с целью улучшения и т.д. и т.п

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:01:38 01-09-2025

Гость (11:14:57 28-08-2025) Бизнеса нет, а налог есть? )))... Налог депутаты повысили накануне визита ВВП в Китай. Либо депутаты что-то знают, либо совсем не в теме

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

11:40:50 28-08-2025

Борьба или развитие - результат очевиден!
Но ведь с остальным бизнесом тренд тот-же.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:55 28-08-2025

Это для того, чтобы и не было совсем...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров