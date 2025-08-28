В Алтайском крае в разы увеличили игорный налог, но платить его некому

Речь о налоге за процессинговый центр

28 августа 2025, 11:10, Александра Черданцева

Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайское Заксобрание более чем в три раза увеличило налог за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы. Он вырос с 3 до 10 млн рублей. Решение приняли на сессии в четверг, 28 августа.

В Алтайском крае действуют следующие ставки налога на игорный бизнес:

7,5 тыс. руб. – за один игровой автомат;

14 тыс. руб. – пункт приема ставок тотализатора;

14 тыс. руб. – пункт приема ставок букмекерской конторы;

125 тыс. руб. – за один игровой стол;

125 тыс. руб. – процессинговый центр тотализатора;

125 тыс. руб. – процессинговый центр букмекерской конторы;

3 млн руб. – процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора;

3 млн руб. – процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.

Налог повысили только для процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы: с 3 до 10 млн рублей.

Однако платить его пока все равно некому. По словам главы комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александра Локтева, такого вида игорного бизнеса в Алтайском крае нет.

«Фактически в крае зарегистрировано только три вида объектов: игровые столы, игровые автоматы и пункты приема ставок букмекерской конторы», – отметил депутат.

В регионе 22 стола, 222 автомата и шесть пунктов приема ставок букмекерских контор. В 2024 году с них поступило 37 млн рублей налога.