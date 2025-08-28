В Алтайском крае в разы увеличили игорный налог, но платить его некому
Речь о налоге за процессинговый центр
28 августа 2025, 11:10, Александра Черданцева
Алтайское Заксобрание более чем в три раза увеличило налог за процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы. Он вырос с 3 до 10 млн рублей. Решение приняли на сессии в четверг, 28 августа.
В Алтайском крае действуют следующие ставки налога на игорный бизнес:
- 7,5 тыс. руб. – за один игровой автомат;
- 14 тыс. руб. – пункт приема ставок тотализатора;
- 14 тыс. руб. – пункт приема ставок букмекерской конторы;
- 125 тыс. руб. – за один игровой стол;
- 125 тыс. руб. – процессинговый центр тотализатора;
- 125 тыс. руб. – процессинговый центр букмекерской конторы;
- 3 млн руб. – процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора;
- 3 млн руб. – процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.
Налог повысили только для процессингового центра интерактивных ставок букмекерской конторы: с 3 до 10 млн рублей.
Однако платить его пока все равно некому. По словам главы комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Александра Локтева, такого вида игорного бизнеса в Алтайском крае нет.
«Фактически в крае зарегистрировано только три вида объектов: игровые столы, игровые автоматы и пункты приема ставок букмекерской конторы», – отметил депутат.
В регионе 22 стола, 222 автомата и шесть пунктов приема ставок букмекерских контор. В 2024 году с них поступило 37 млн рублей налога.
Бизнеса нет, а налог есть? )))
12:23:27 28-08-2025
Гость (11:14:57 28-08-2025) Бизнеса нет, а налог есть? )))... Зато представьте какие отчёты будут красочные. Проведено заседание в ходе которого принято решение,с целью улучшения и т.д. и т.п
19:01:38 01-09-2025
Гость (11:14:57 28-08-2025) Бизнеса нет, а налог есть? )))... Налог депутаты повысили накануне визита ВВП в Китай. Либо депутаты что-то знают, либо совсем не в теме
11:40:50 28-08-2025
Борьба или развитие - результат очевиден!
Но ведь с остальным бизнесом тренд тот-же.
20:42:55 28-08-2025
Это для того, чтобы и не было совсем...