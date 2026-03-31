Весна идет, а лед стоит. Как Обь в Барнауле готовится сбросить зимние оковы

Ледоход в этом году будет позже обычного

31 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Река Обь в Барнауле 30 марта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Конец марта на Оби — время звенящей тишины перед пробуждением. Хотя река еще скована льдом, по ее берегам уже переливается на солнце полынья. По прогнозам, массовое вскрытие рек Алтайского края начнется во второй декаде апреля — в обычные сроки или чуть позже. Для сравнения: в прошлом году ледоход в Барнауле начался 7 апреля.

Однако весна уже заявляет о себе: в регионе введен режим повышенной готовности из-за активного снеготаяния. В Михайловском районе подтоплены приусадебные участки в трех селах, там экстренно расширяют водоотводные каналы. В Алейском районе из-за подъема воды перекрыт низководный мост на трассе Алейск — Безголосово, движение пущено в объезд. Спасатели МЧС ведут круглосуточный мониторинг, в том числе с помощью авиации.

В Барнауле дорожные службы готовятся к резкому потеплению: к концу этой недели ожидается скачок температуры до +17°C. В городе массово чистят ливневки и откачивают воду мотопомпами в низинах, например на улице 8 Марта. В зоне риска остаются прибрежные территории Оби, Катуни и Чарыша. Жителям частного сектора рекомендуют не ждать большой воды, а уже сейчас очищать дворы и сточные канавы.

Смотрите в нашем фоторепортаже, как выглядит Обь в свои последние "тихие" дни.