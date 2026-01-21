В Барнауле двухмесячный хорек оказался на приеме у ветеринаров после падения со стола

Пушистому пациенту назначили необходимое лечение

21 января 2026, 09:45, ИА Амител

Юный хорек на руках / Фото: "Катунь 24"

Как сообщили в Управлении ветеринарии Барнаула, маленький питомец упал со стола, после чего начал хромать, что обеспокоило владельцев. Животное доставили на прием в Центральную ветлечебницу Барнаула, где ему провели рентгенологическое обследование, пишет "Катунь 24".

Снимок показал перелом в области бедренной кости. Специалисты пояснили, что бедренная кость является основной опорой задней конечности, поэтому ее повреждение существенно влияет на подвижность и качество жизни животного.

Хорьку назначили необходимое лечение, сейчас он находится под наблюдением ветеринарных врачей.

