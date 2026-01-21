НОВОСТИОбщество

В Барнауле двухмесячный хорек оказался на приеме у ветеринаров после падения со стола

Пушистому пациенту назначили необходимое лечение

21 января 2026, 09:45, ИА Амител

Юный хорек на руках / Фото: "Катунь 24"
Юный хорек на руках / Фото: "Катунь 24"

Как сообщили в Управлении ветеринарии Барнаула, маленький питомец упал со стола, после чего начал хромать, что обеспокоило владельцев. Животное доставили на прием в Центральную ветлечебницу Барнаула, где ему провели рентгенологическое обследование, пишет "Катунь 24".

Снимок показал перелом в области бедренной кости. Специалисты пояснили, что бедренная кость является основной опорой задней конечности, поэтому ее повреждение существенно влияет на подвижность и качество жизни животного.

Хорьку назначили необходимое лечение, сейчас он находится под наблюдением ветеринарных врачей.

В Новосибирской области в конце декабря 2025 и начале января 2026 года местные жители спасли двух редких сов – уральских неясытей, занесенных в Красную книгу.

Коровы / Фото: pxhere.com/ru/photo/177590

"Так не лечат". Почему в Республике Алтай массово гибнет скот и пойдет ли эпидемия дальше

Андрей Турчак поручил республиканскому Минсельхозу обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко за помощью в борьбе с эпидемией
НОВОСТИОбщество

Барнаул животные

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:27:17 21-01-2026

Блин! Кости хрупкие, витаминов не хватает, если ногу сломал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

12:39:11 21-01-2026

У меня кот навернулся с занавески...ушибся, заорал...срочно новость в ленту!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров