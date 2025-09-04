Не игрушки. Какую опасность для детей несет мототехника, кто и где ею может управлять

Разбираем, где и на чем могут ездить несовершеннолетние и как родители могут уберечь юных водителей

ДТП с участием мототранспорта / Фото: Управление Госавтоинспекции Алтайского края

Число ДТП с участием мототранспорта и мототехники на Алтае пугающе растет. Особенно страшно, что в авариях получают серьезные травмы и гибнут несовершеннолетние. Нередко в момент ДТП они сами управляют транспортным средством – мотоциклом, скутером, мопедом. Опасность представляют и "подростковые" квадроциклы, питбайки и другие спортивные "игрушки", которые родители покупают для детей. Они вообще не предназначены для дорог общего пользования, но, вопреки правилам, этот транспорт (под управлением подростка) нередко можно встретить в городе, селе и за пределами населенных пунктов. Amic.ru разъясняет, какой техникой могут управлять подростки и какую ответственность несут родители, подвергающие детей потенциальной опасности.

Популярно и рискованно

За восемь месяцев 2025 года на территории Алтайского края произошло 252 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта и мототехники, в которых 12 человек погибли и 286 получили ранения. В этих ДТП погибли трое несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет), еще 122 получили травмы различной степени тяжести. При этом в 2024 году за аналогичный период зафиксировано 200 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых 16 человек погибли и 219 получили ранения, из них трое детей погибли и 97 пострадали.

Рост числа ДТП объясним популярностью мототехники: это доступный, распространенный (купить их можно даже на маркетплейсах), простой в использовании и обслуживании транспорт. Родители зачастую покупают его для детей, чтобы порадовать их, подарить новое увлечение и эмоции. При этом игнорируют смертельную опасность, которую несут эти "игрушки".

Похожие понятия, важные различия

Для начала следует пояснить, что подразумевается под мототехникой и мототранспортом.

Мототехника – вид транспорта, не предназначенный для передвижения по дорогам общего пользования, не подлежащий регистрации в Госавтоинспекции, не допущенный к участию в дорожном движении.

К этой категории относятся:

питбайки;

кроссовые мотоциклы;

спортивные и "подростковые" квадроциклы;

гидроциклы;

снегоходы.

Моторизированная техника требует специальной экипировки и инфраструктуры. То есть использовать ее можно только на закрытых и оборудованных трассах, специально отведенных площадках, мотошколах и остальных местах, не относящихся к жилым массивам и частной собственности.

Возраст "водителя", управляющего спортинвентарем, не регламентирован, а значит, в правовом поле им может управлять любой человек в любом возрасте. Именно поэтому на питбайках часто "гоняют" школьники.

Мототранспорт – мотоциклы (спортбайки, круизеры, туристические мотоциклы, эндуро), некоторые модели мопедов и скутеров. Эту технику ставят на учет, у нее есть документы (свидетельство о регистрации транспортного средства), страховой полис.

Именно для управления мототранспортом нужно водительское удостоверение:

скутерами и мопедами (объем двигателя которых составляет до 50 куб. см) – те, кому исполнилось 16 лет, и кто имеет права категории "М";

легкими мотоциклами (с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см) могут управлять подростки, достигшие 16-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение категории "А1".

мотоциклами (объем двигателя от 125 куб. см) – те, кто достиг 18-летнего возраста и получил права категории "А".

К сожалению, несовершеннолетние нередко игнорируют правила дорожного движения и принятые в стране законы: ездят без специальных прав на мотоциклах, а на питбайках – по городу. Не имея опыта и навыков вождения, не зная правил дорожного движения, нарушители подвергают и себя, и других опасности.

Примером является ДТП, произошедшее 6 июня на территории Ребрихинского района. 14-летний водитель, управляя мопедом "Рейсер", перевозя пассажира того же возраста, при пересечении федеральной трассы не убедился в безопасности и допустил столкновение с движущимся по автодороге легковым автомобилем. В результате происшествия несовершеннолетний пассажир скончался, а водитель госпитализирован с тяжелыми травмами.

Еще одним печальным примером является ДТП, произошедшее 19 июня на территории Петропавловского района. 15-летняя девочка, управляя мопедом, перевозя 12-летнюю пассажирку, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу грузовому автомобилю, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Водитель-девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась от полученных травм, пассажирке была оказана медицинская помощь.

Родитель, знай

Важно помнить, что мототранспорт и спортинвентарь – это не игрушки, а серьезное, сложное в управлении и опасное для жизни транспортное средство. Неправильное, неумелое обращение с ним может привести к трагическим последствиям. Если вы все-таки решили приобрести для несовершеннолетнего мототранспорт, важно помнить: он должен соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка.

Перед покупкой мотоцикла с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см обязательно отправьте несовершеннолетнего (разумеется, старше 16 лет) на обучение в автошколу.

Прежде чем ребенок самостоятельно поедет, необходимо обучить его основам управления и безопасности. Начните с малого: на ровной площадке, постепенно усложняя задачи. Объясните правила дорожного движения, даже если речь идет о езде по бездорожью. Всегда контролируйте место, где катается ребенок. Запретите ему выезжать на дороги общего пользования, следите за тем, чтобы он не превышал скорость и не совершал опасных маневров. Лучше этому научат в спортсекции, мотоклубе, автошколе.

Профессиональные инструкторы обладают опытом и знаниями, позволяющими эффективно и безопасно обучить ребенка управлению транспортным средством. Они смогут грамотно объяснить правила дорожного движения, научить правильной посадке и управлению рулем. Кроме того, в специализированных учебных заведениях обычно имеется доступ к современному оборудованию и тренировочным площадкам, позволяющим отрабатывать различные навыки в контролируемой среде.

Помимо технических навыков, в спортсекциях, мотоклубах и автошколах уделяют внимание формированию у детей культуры безопасного вождения. Им рассказывают о последствиях несоблюдения правил дорожного движения, о важности уважительного отношения к другим участникам движения и о необходимости нести ответственность за свои действия.

Не менее важно обеспечить ребенка качественной экипировкой. Шлем, перчатки, мотоциклетная куртка и штаны – обязательный набор для защиты от травм в случае аварии. Не стоит экономить на этих вещах, ведь они могут спасти жизнь.

Какое наказание?

При отсутствии у несовершеннолетнего, находящегося за рулем техники, водительского удостоверения к административной ответственности будет привлечено лицо, передавшее ему транспортное средство, по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления или лишенному такого права". Данная статья предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Дополнительно родители могут понести административное наказание по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних". Штраф – от 500 до 2 тыс. рублей.

Однако ни одно из наказаний, предусмотренных законом, не сравнится с травмами, полученными ребенком, и уж тем более с его гибелью. Именно поэтому, выбирая подарок для несовершеннолетнего, лучше взвесить все за и против, оценить риски и возможные опасности, чтобы в будущем не пожалеть о своем решении.

