Достучаться до родителей. Что нужно, чтобы на дорогах перестали биться дети на питбайках

В Алтайском крае все больше детей, которые устраивают гонки на мототехнике по дорогам общего пользования

23 октября 2025, 09:55, ИА Амител

Ни один родитель не просыпается утром с мыслью: "Ах, если бы мой ребенок разбился в ДТП!" Но при этом все больше тех, кто сам вручает подростку смертельно опасный питбайк. А после в соцсетях – видео отца, который кричит над телом своего ребенка. О детях и родителях, безопасности и ответственности говорим сегодня в "Переговорке" на amic.ru с Антоном Мищенковым, директором Барнаульского центра высшего водительского мастерства. Самокаты, мотороллеры, питбайки и прочий транспорт уже не исключить из нашей жизни. Но как сделать, чтобы трагедий, с ними связанных, стало меньше? А еще Антон Мищенков рассказал, почему до сих пор в Алтайском крае нет ни одной мотошколы, где учат детей управлять таким транспортом.

Кто в "Переговорке":



Антон Мищенков – директор автошколы "Барнаульский центр высшего водительского мастерства".

Родился 29 ноября 1976 года в Барнауле. Высшее образование получил на механико-технологическом факультете АлтГТУ им. Ползунова. Был заместителем председателя Алтайской федерации автомобильного спорта по автомногоборью. Более десяти лет руководит автошколой "Барнаульский центр высшего водительского мастерства".

02:40 "Цена вопроса – жизнь". Серьезна ли на самом деле проблема, когда дети выезжают на дороги на мотобайках, квадроциклах и прочей мототехнике?

04:25 Если виноваты не дети, то кто?

05:26 "Нет пропаганды безопасности". Эксперт считает, что задуматься родителей заставят жесткие наглядные ролики.

08:19 Так законно или нет пускать ребенка на питбайк?

09:33 О группах подростков, которые бахвалятся удалью на дорогах, и о том, как на них повлиять.

11:19 О законодательных инициативах и запретах.

12:42 А где же доблестная ГАИ?

15:12 "Отец рыдает над телом ребенка, которому купил питбайк". Какие выходы видит эксперт.

18:52 "Динамичный неустойчивый зверек" – о том, почему дешевые питбайки, которые покупают сегодня детям, опасны? "Родители сами не умеют и не знают, как им управлять, но дают его ребенку", – удивляется эксперт.

20:45 А где сейчас можно научить? Эксперт рассказывает, почему сегодня никто не рискует открывать мотошколы для детей. И одна из причин – те самые родители.

22:43 "Ездить может каждый, а управлять – это уже искусство". Как все-таки достучаться до взрослых?