Достучаться до родителей. Что нужно, чтобы на дорогах перестали биться дети на питбайках
В Алтайском крае все больше детей, которые устраивают гонки на мототехнике по дорогам общего пользования
23 октября 2025, 09:55, ИА Амител
Ни один родитель не просыпается утром с мыслью: "Ах, если бы мой ребенок разбился в ДТП!" Но при этом все больше тех, кто сам вручает подростку смертельно опасный питбайк. А после в соцсетях – видео отца, который кричит над телом своего ребенка. О детях и родителях, безопасности и ответственности говорим сегодня в "Переговорке" на amic.ru с Антоном Мищенковым, директором Барнаульского центра высшего водительского мастерства. Самокаты, мотороллеры, питбайки и прочий транспорт уже не исключить из нашей жизни. Но как сделать, чтобы трагедий, с ними связанных, стало меньше? А еще Антон Мищенков рассказал, почему до сих пор в Алтайском крае нет ни одной мотошколы, где учат детей управлять таким транспортом.
Кто в "Переговорке":
Антон Мищенков – директор автошколы "Барнаульский центр высшего водительского мастерства".
Родился 29 ноября 1976 года в Барнауле. Высшее образование получил на механико-технологическом факультете АлтГТУ им. Ползунова. Был заместителем председателя Алтайской федерации автомобильного спорта по автомногоборью. Более десяти лет руководит автошколой "Барнаульский центр высшего водительского мастерства".
02:40 "Цена вопроса – жизнь". Серьезна ли на самом деле проблема, когда дети выезжают на дороги на мотобайках, квадроциклах и прочей мототехнике?
04:25 Если виноваты не дети, то кто?
05:26 "Нет пропаганды безопасности". Эксперт считает, что задуматься родителей заставят жесткие наглядные ролики.
08:19 Так законно или нет пускать ребенка на питбайк?
09:33 О группах подростков, которые бахвалятся удалью на дорогах, и о том, как на них повлиять.
11:19 О законодательных инициативах и запретах.
12:42 А где же доблестная ГАИ?
15:12 "Отец рыдает над телом ребенка, которому купил питбайк". Какие выходы видит эксперт.
18:52 "Динамичный неустойчивый зверек" – о том, почему дешевые питбайки, которые покупают сегодня детям, опасны? "Родители сами не умеют и не знают, как им управлять, но дают его ребенку", – удивляется эксперт.
20:45 А где сейчас можно научить? Эксперт рассказывает, почему сегодня никто не рискует открывать мотошколы для детей. И одна из причин – те самые родители.
22:43 "Ездить может каждый, а управлять – это уже искусство". Как все-таки достучаться до взрослых?
10:11:22 23-10-2025
Если ребенок без прав разобъётся в хлам на питбайке, при этом никому не причинив вреда - это же хорошо. Если он заодно что-то повредит - это хуже, но весь ущерб должны оплатить родители.
10:48:51 23-10-2025
Любая техника, у которой есть мотор, должна управляться только людьми, имеющими право управления на нее.
Неужели так сложно это зафиксировать в законах?
10:55:13 23-10-2025
Гость (10:48:51 23-10-2025) Любая техника, у которой есть мотор, должна управляться толь... ...и дополнить "родителей, которые допускают управление техникой своими детьми без прав, садить на кол".
11:05:35 23-10-2025
Гость (10:55:13 23-10-2025) ...и дополнить "родителей, которые допускают управление техн... В законах есть уже такое - ответственность за передачу управления, лицу, не имеющему прав.
12:32:52 27-10-2025
у нас в обычном городском дворе и сами родители катаются на каком-то детском квадроцикле.
и дети без этих родителей. я как это увидел, сильно удивился
но там какие-то они непростые. им можно
00:45:56 29-10-2025
Чем отличаются дети 90х и сейчас? Ничем, только сейчас всё более доступно это действительно так, то что социальные сети забиты инфой это так, то что и в 90х и сейчас были и есть дтп и смернтость, это факт, который раньше публиковался в газетах исключительно.
01:08:01 29-10-2025
Всё не предусмотреть, есть дети которым говорят , а они делают своё, это же не значит, то что из них надо сделать невротиков, запугав роликами, они не то что не злить не будут на питбайках, они вообще всего будут бояться. Так что это всё шатко и сомнительно про публикации.
11:06:17 29-10-2025
Всё правильно говорит эксперт Антон Мищенков, единственное это то что если появятся организации обучающие детей, то таких желающих приобрести мотоцикл станет больше и дтп соответственно. Те дети которые вообще садятся на транспорт не умея каплю хоть управлять, это совсем видимо, "таких не жалко" в кавычках, это ирония, но с правдой. Уже надо быть дураком если пренебрегать закон, все знают, что на дороги общего пользования нельзя, с Садовской скамьи, но были и есть "отбросы", такие либо лежат, либо сидят за решёткой в дальнейшем. Никак это не изменить, профилактические беседы ведут в чатах и школ, учителя с родителями, но есть такие родители, которая сама сидит в телефоне за рулём, ей делаешь замечание, а она дерзит. О каких родителях речь, которым достучаться, они итак знают, а которым нет, то зачем стучать в закрытую дверь