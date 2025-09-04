НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле мужчина погиб, выпав из окна многоэтажного дома на Павловском тракте

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера

04 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

3 сентября в Барнауле мужчина выпал из окна шестнадцатиэтажного дома № 297 на Павловском тракте и скончался на месте от полученных травм, сообщают очевидцы в Telegram-канале "Барнаул 22".

По предварительной информации, в квартире, где находился погибший, мог произойти пожар, однако официальных данных о возгорании не поступало.

Следственный комитет Алтайского края проводит доследственную проверку. Полицейские осмотрели место происшествия и пока не обнаружили признаков криминального характера смерти.

Окончательные выводы будут сделаны по завершении процессуальной проверки.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:09:23 04-09-2025

Решил что он "голубь мира" и шагнул в небо.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:28 04-09-2025

Алкаш?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:53 04-09-2025

Почему сразу алкаш? Может он окна мыл?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

14:03:17 04-09-2025

кучно жители новостроек летают

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:28 04-09-2025

осень - такой период, у тех, кто неправильно таблетки пьет или отменил срывы происходят, или первичные признаки заболевания, шизиков много

  -4 Нравится
Ответить
