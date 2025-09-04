В Барнауле мужчина погиб, выпав из окна многоэтажного дома на Павловском тракте
По предварительным данным, смерть не носит криминального характера
04 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
3 сентября в Барнауле мужчина выпал из окна шестнадцатиэтажного дома № 297 на Павловском тракте и скончался на месте от полученных травм, сообщают очевидцы в Telegram-канале "Барнаул 22".
По предварительной информации, в квартире, где находился погибший, мог произойти пожар, однако официальных данных о возгорании не поступало.
Следственный комитет Алтайского края проводит доследственную проверку. Полицейские осмотрели место происшествия и пока не обнаружили признаков криминального характера смерти.
Окончательные выводы будут сделаны по завершении процессуальной проверки.
11:09:23 04-09-2025
Решил что он "голубь мира" и шагнул в небо.
11:29:28 04-09-2025
Алкаш?
12:14:53 04-09-2025
Почему сразу алкаш? Может он окна мыл?
14:03:17 04-09-2025
кучно жители новостроек летают
14:32:28 04-09-2025
осень - такой период, у тех, кто неправильно таблетки пьет или отменил срывы происходят, или первичные признаки заболевания, шизиков много