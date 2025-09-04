В Барнауле мужчина погиб, выпав из окна многоэтажного дома на Павловском тракте

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера

04 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

3 сентября в Барнауле мужчина выпал из окна шестнадцатиэтажного дома № 297 на Павловском тракте и скончался на месте от полученных травм, сообщают очевидцы в Telegram-канале "Барнаул 22".

По предварительной информации, в квартире, где находился погибший, мог произойти пожар, однако официальных данных о возгорании не поступало.

Следственный комитет Алтайского края проводит доследственную проверку. Полицейские осмотрели место происшествия и пока не обнаружили признаков криминального характера смерти.

Окончательные выводы будут сделаны по завершении процессуальной проверки.