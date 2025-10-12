В Барнауле на проспекте Калинина полыхало предприятие из-за возгорания световых фонарей
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты
12 октября 2025, 11:00, ИА Амител
Пожар
11 октября на территории одного из предприятий Барнаула произошел пожар. Возгорание случилось на проспекте Калинина, где загорелись световые фонари, установленные на фасаде здания.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из-за пожара произошло задымление под кровлей производственного цеха.
В ликвидации возгорания участвовали 34 сотрудника МЧС, шесть автоцистерн и одна автолестница. Пожар был потушен на площади около 30 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при проведении кровельных работ.
06:16:12 13-10-2025
Что за предприятие? Вдруг моё и мнемна работу можно сегодня не идти
09:18:54 13-10-2025
световые фонари оригинально, а бывают не световые?