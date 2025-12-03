В Барнауле неделю ищут пропавшую 16-летнюю девушку с серо-голубыми глазами
Местонахождение девушки неизвестно с 26 ноября
03 декабря 2025, 15:23, ИА Амител
В Алтайском крае разыскивают 16-летнюю Софью Кирсанову, местонахождение которой неизвестно с 26 ноября 2025 года, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые окрашенные, глаза серо-голубые.
Была одета: серый пуховик, брюки, серые ботинки.
16:03:28 03-12-2025
почему никогда не пишут район, откуда пропал человек? мне кажется, это существенно облегчит поиск.