В Барнауле неделю ищут пропавшую 16-летнюю девушку с серо-голубыми глазами

Местонахождение девушки неизвестно с 26 ноября

03 декабря 2025, 15:23, ИА Амител

В Алтайском крае разыскивают 16-летнюю Софью Кирсанову, местонахождение которой неизвестно с 26 ноября 2025 года, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые окрашенные, глаза серо-голубые.

Была одета: серый пуховик, брюки, серые ботинки.