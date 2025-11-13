В Барнауле открыли обновленный сквер на улице Антона Петрова. Фото
Это уже второй новый сквер за последний месяц в столице края
13 ноября 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле завершен второй этап благоустройства сквера на улице Антона Петрова, 200, в Ленинском районе. Как сообщила мэрия города, сквер стал украшением района после двух лет работы. На первом этапе благоустройство финансировалось из городского бюджета и предпринимательских средств, а во втором – активно участвовали жители.
В этом году помощь в благоустройстве оказали Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1, компания "СибТара", а также Барнаульский завод "АТИ". Были заложены две аллеи – одна в честь юбилея Победы, другая, липовая, – вдоль новой пешеходной зоны.
Отметим, недавно в Барнауле был открыт еще один новый сквер, расположенный на пересечении улиц Пушкина и Горького. Здесь установлен памятный знак в честь сотрудников службы судебных приставов.
08:30:05 13-11-2025
Лысый пятак?
09:05:42 13-11-2025
Это что за голая сковородка?
09:30:43 13-11-2025
Хоть бы не позорились и оставили чудесный сквер и два года тяжелого труда без внимания общественности