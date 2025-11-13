В Барнауле открыли обновленный сквер на улице Антона Петрова. Фото

Это уже второй новый сквер за последний месяц в столице края

13 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Новый сквер на Антона Петрова / Фото: amic.ru, мэрия города

В Барнауле завершен второй этап благоустройства сквера на улице Антона Петрова, 200, в Ленинском районе. Как сообщила мэрия города, сквер стал украшением района после двух лет работы. На первом этапе благоустройство финансировалось из городского бюджета и предпринимательских средств, а во втором – активно участвовали жители.

В этом году помощь в благоустройстве оказали Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1, компания "СибТара", а также Барнаульский завод "АТИ". Были заложены две аллеи – одна в честь юбилея Победы, другая, липовая, – вдоль новой пешеходной зоны.

Отметим, недавно в Барнауле был открыт еще один новый сквер, расположенный на пересечении улиц Пушкина и Горького. Здесь установлен памятный знак в честь сотрудников службы судебных приставов.