В Барнауле открывают студию ораторского и актерского мастерства для детей и взрослых

Ученики и команда студии "Примус" / Фото: Анастасия Воронова

27 августа 2025 года в Барнауле состоится яркое культурное событие – открытие студии ораторского и актерского мастерства "Примус". Познакомиться с творчеством студии желающие смогут на спектакле "Оркестр", который пройдет в концертном зале АГИК. Средства от показа направят на поддержку проекта, который помогает подросткам из детских домов находить наставников и друзей.

Что такое студия "Примус"?

"Примус" – студия со стажем. С 2016 года она работает в Новосибирске. Здесь раскрывают творческий потенциал, учат уверенно говорить и свободно чувствовать себя на сцене. Дети и взрослые осваивают актерское мастерство, ораторское искусство и открывают новые грани творчества.

Все программы одобрены Министерством образования Новосибирской области.

Команда студии "Примус" в Барнауле / Фото: Анастасия Воронова

Какие есть направления?

Направлений несколько:

ораторское искусство;

актерское мастерство;

импровизация.

Также в "Примусе" проходят тренинги, мастер-классы и интенсивы для корпоративных организаций.

С какого возраста ведут набор?

Возраст разный: с трех лет и без ограничений. В Новосибирске, например, самому старшему ученику студии 65 лет.

Чтобы познакомить барнаульцев с "Примусом", в день открытия (27 августа 2025 года) студия приглашает зрителей на спектакль "Оркестр" в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66). Начало – в 19:00, стоимость билета – 350 рублей.

Спектакль будет благотворительным: все средства от показа направят на поддержку проекта "Наставничество" от общественной организации "Отклик". Инициатива помогает подросткам из детских домов найти наставников – взрослых, которые становятся поддержкой в жизни. С 2021 года таких друзей обрели 75 ребят, но тех, кто ждет поддержки, гораздо больше.

