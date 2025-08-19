В Барнауле при свечах прозвучат легендарные саундтреки от солистов Lumos Concerts

Музыканты исполнят любимые мелодии из культовых картин

19 августа 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHXC7ep

Концерт Lumos Concerts / Фото: Аляска Архипова

20 августа 2025 года в концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7) состоится новая программа от Lumos Concerts* – "Саундтрек-концерт 2.0". Гостей ждет особая атмосфера: зал осветят тысячи мерцающих свечей, а солисты исполнят культовые саундтреки на акустических инструментах.

В программу вошла музыка из мировых хитов кинематографа – "Властелин колец", "Звездные войны", "Гладиатор", "Миссия невыполнима", "Начало", "Код да Винчи", "Аладдин" и других фильмов.

Начало концерта – в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Подробности доступны в соцсетях организаторов: "Телеграм" и "ВКонтакте".

*Lumos Concerts ("Люмос Концерт")

Возрастное ограничение 6+

