В Барнауле пропала блондинка в светло-голубой куртке
Ее местонахождение неизвестно с 20 февраля
24 февраля 2024, 10:50, ИА Амител
В Барнауле пропала 31-летняя Инна Кокоулина, сообщает "ЛизаАлерт".
Местонахождение женщины неизвестно с 20 февраля.
Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, светлые волосы, зеленые глаза.
Предположительно, может быть одета в светло-голубую куртку, голубые джинсы, белые шарф и сапоги, а также в коричневую шапку.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
11:49:59 24-02-2024
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