В Барнауле пройдет бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ

23 марта 2026, 08:34, ИА Амител

В Барнауле проведут бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Обследование смогут пройти все желающие на базе Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом.

Тестирование организуют 23, 25 и 27 марта. Прием будет вестись с 08:30 до 15:50 с перерывом с 12:30 до 13:00 по адресу: улица 5-я Западная, 62, кабинет № 117.

В центре уточнили, что процедура полностью анонимна и проводится бесплатно — документы предъявлять не требуется. Результат экспресс-теста будет готов уже через 10–15 минут.