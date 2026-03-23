В Барнауле пройдет бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ
Результат экспресс-теста будет готов уже через 10–15 минут
23 марта 2026, 08:34, ИА Амител
Анализ крови в лаборатории / Фото: amic.ru
В Барнауле проведут бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Обследование смогут пройти все желающие на базе Алтайского краевого центра по борьбе со СПИДом.
Тестирование организуют 23, 25 и 27 марта. Прием будет вестись с 08:30 до 15:50 с перерывом с 12:30 до 13:00 по адресу: улица 5-я Западная, 62, кабинет № 117.
В центре уточнили, что процедура полностью анонимна и проводится бесплатно — документы предъявлять не требуется. Результат экспресс-теста будет готов уже через 10–15 минут.
08:59:43 23-03-2026
Можно пойти в Центр крови на Ленина и сдать кровь как донор. Тебя там проверят и на ВИЧ, и на СПИД, и на все гепатиты, абсолютно бесплатно, да еще денег за донацию дадут. А если все в порядке с кровью - то и людям поможешь.
17:05:33 23-03-2026
Нет никакого ВИЧа, это научная спекуляция. Единственный результат лечения - залечивание насмерть.
20:54:13 23-03-2026
это тестирование любому в любой день бесплатное вообще-то. беременной и будущему отцу - обязательное