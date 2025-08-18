В Барнауле пройдет кастинг в новую академию моды, танцев и актерского мастерства

ST Fashion Academy набирает учеников от 4 до 55 лет

18 августа 2025

Маленькая модель Полина Соколова / Фото предоставлено компанией

В Барнауле открыли Академию моды, танца и кино для всех возрастов с собственной профессиональной фотостудией, подиумом и танцевальным залом – удобство в том, что все в одном месте, – ST Fashion Academy*. Здесь на профессиональном уровне обучают дефиле, фото- и видеопозированию, танцам, актерскому и ораторскому мастерству. А в субботу, 23 августа 2025 года, пройдет кастинг на новый учебный год.

В чем особенность ST Fashion Academy?

Академию создала продюсер и модель с международным опытом Татьяна Соколова. Ее ученики не просто осваивают дефиле или актерские навыки – они участвуют в реальных показах, фотосессиях и модных проектах, что помогает сразу применять знания на практике.

Одна из особенностей академии – собственный подиум, который позволяет ученикам с первых занятий привыкать к сцене и свету софитов. Такого в Сибири мало где встретишь. Также в распоряжении учеников семь фотозон, циклорама, танцевальный зал, занятия на подиуме каждую неделю, гримерки, команда стилистов и профессиональных педагогов.

Сейчас в академии открыто несколько направлений:

курсы fashion-модели от 4 до 55 лет;

курсы актерского и ораторского мастерства;

танцевальная студия Baby Dance* для малышей и Choreo-mix* – для взрослых;

школа юного блогера;

курсы профессиональной фотографии.

По окончании обучения выпускники получают диплом установленного образца, портфолио и реальный опыт участия в съемках, показах, коллаборациях с дизайнерами и публикациях в медиа.

Когда и где пройдет кастинг?

Кастинг состоится в субботу, 23 августа 2025 года, в ST Fashion Academy (ТРЦ "Арена", 4-й этаж). В 12:00 – для детей от 4 до 17 лет, в 14:00 – для взрослых от 18 до 55 лет.

Записаться можно по телефону 8-983-181-37-77 или на сайте stfashionacademy.ru.

Хотите, чтобы ваш ребенок попробовал себя в роли модели, или планируете начать творческую карьеру сами? Это возможность сделать первый шаг.

ST Fashion Academy

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", 4-й этаж

Тел: 8-913-181-3777

WA: 8-913-181-3777

