В Барнауле пройдет масштабная конференция по цифровизации здравоохранения

Эксперты обсудят телемедицину, защиту персональных данных и цифровые сервисы

14 июля 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFHkvq6g

Цифровизация в здравоохранении. Робот и доктор / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Алиса на базе YandexGPT 5 Pro
Цифровизация в здравоохранении. Робот и доктор / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Алиса на базе YandexGPT 5 Pro

Специалистов здравоохранения и IT-сферы приглашают на масштабное событие года – конференцию "Цифровизация здравоохранения". Ее проводят Алтайская торгово-промышленная палата и Алтайский государственный медицинский университет при поддержке регионального Министерства цифрового развития и связи. Мероприятие запланировано на 21 августа 2025 года.

Что в программе конференции?

Конференция станет уникальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровизации здравоохранения, обмена опытом и внедрения передовых технологий в медицинскую практику. В программе:

  • создание и развитие единого цифрового пространства в здравоохранении;
  • защита персональных данных в ЛПУ;
  • цифровые сервисы для врачей и пациентов;
  • телемедицина и удаленные консультации;
  • электронные медицинские данные и информационная безопасность;
  • переход на отечественные операционные системы и базы данных;
  • цифровые инструменты для управления здравоохранением;
  • конкурс "Лучшие ИТ-проекты в организациях здравоохранения".

В рамках конференции пройдет конкурс, направленный на выявление и поддержку лучших практик внедрения информационных технологий в здравоохранении. Это отличная возможность представить свои проекты и получить признание профессионального сообщества. Конкурс проводят для распространения успешного опыта цифровизации медицинских организаций, повышения качества и доступности медицинской помощи через внедрение современных ИТ-решений. Подробнее о конкурсе можно узнать в положении, а подать заявку тут

Как принять участие?

Участие для представителей отраслей медицины и ИТ бесплатное. Регистрация открыта до 11 августа. Регистрация по ссылке

Где пройдет конференция?

Масштабное мероприятие состоится 21 августа в конференц-зале ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, пр. Ленина, д. 40. Начнется конференция в 10:00 часов по местному времени.

Не упустите возможность стать частью профессионального диалога и внести свой вклад в развитие цифровизации здравоохранения Алтайского края.

Союз "Торгово-Промышленная палата Алтайского края"

Комментарии 2

Гость

17:32:02 14-07-2025

Эксперты обсудят телемедицину, защиту персональных данных
//////
Персональные данные только в медицине защищают? А в банках?

Гость

09:08:36 15-07-2025

Гость (17:32:02 14-07-2025) Эксперты обсудят телемедицину, защиту персональных данных

