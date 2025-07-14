В Барнауле пройдет масштабная конференция по цифровизации здравоохранения

Эксперты обсудят телемедицину, защиту персональных данных и цифровые сервисы

14 июля 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFHkvq6g

Цифровизация в здравоохранении. Робот и доктор / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Алиса на базе YandexGPT 5 Pro

Специалистов здравоохранения и IT-сферы приглашают на масштабное событие года – конференцию "Цифровизация здравоохранения". Ее проводят Алтайская торгово-промышленная палата и Алтайский государственный медицинский университет при поддержке регионального Министерства цифрового развития и связи. Мероприятие запланировано на 21 августа 2025 года.

Что в программе конференции?

Конференция станет уникальной площадкой для обсуждения ключевых вопросов цифровизации здравоохранения, обмена опытом и внедрения передовых технологий в медицинскую практику. В программе:

создание и развитие единого цифрового пространства в здравоохранении;

защита персональных данных в ЛПУ;

цифровые сервисы для врачей и пациентов;

телемедицина и удаленные консультации;

электронные медицинские данные и информационная безопасность;

переход на отечественные операционные системы и базы данных;

цифровые инструменты для управления здравоохранением;

конкурс "Лучшие ИТ-проекты в организациях здравоохранения".

В рамках конференции пройдет конкурс, направленный на выявление и поддержку лучших практик внедрения информационных технологий в здравоохранении. Это отличная возможность представить свои проекты и получить признание профессионального сообщества. Конкурс проводят для распространения успешного опыта цифровизации медицинских организаций, повышения качества и доступности медицинской помощи через внедрение современных ИТ-решений. Подробнее о конкурсе можно узнать в положении, а подать заявку тут.

Как принять участие?

Участие для представителей отраслей медицины и ИТ бесплатное. Регистрация открыта до 11 августа. Регистрация по ссылке.

Где пройдет конференция?

Масштабное мероприятие состоится 21 августа в конференц-зале ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, пр. Ленина, д. 40. Начнется конференция в 10:00 часов по местному времени.

Не упустите возможность стать частью профессионального диалога и внести свой вклад в развитие цифровизации здравоохранения Алтайского края.

Союз "Торгово-Промышленная палата Алтайского края"

