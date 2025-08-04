В Барнауле пройдут международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

В турнире примут участие 150 юниоров из 16 стран

04 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Турнир по гребле в Барнауле / Фото: amic.ru

5-6 августа на барнаульском гребном канале состоится "Алтайская регата. Кубок Костенко". Как сообщает "Алтайский спорт", это международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти заслуженного мастера спорта СССР Константина Костенко.

Турнир проводится при поддержке Минспорта РФ, Федерации каноэ РФ и правительства Алтайского края. Сами соревнования включены в официальный перечень значимых международных мероприятий в сфере спорта 2025 года.

В состязании примут участие 150 юниоров из 16 стран. Алтай представят воспитанники СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Костенко. В программе – заезды на дистанциях 200, 500, 1 тысяча и 10 тысяч метров, а также смешанные эстафеты на 500 метров.