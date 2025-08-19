В Барнауле работодатель пытался скрыть смерть рабочего на производстве

Информация стала известна лишь после обращения следственного отдела

19 августа 2025, 11:45, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Барнауле на территории производственного цеха произошел несчастный случай со смертельным исходом – рабочий погиб под упавшими на него ЛДСП. Однако работодатель погибшего, индивидуальный предприниматель, не стал проводить обязательное расследование инцидента, попытавшись скрыть факт трагедии, сообщает Гострудинспекция по Алтайскому краю.

Информация о происшествии стала известна лишь после обращения следственного отдела по Ленинскому району Барнаула в Государственную инспекцию труда Алтайского края. Сейчас государственный инспектор труда проводит тщательную проверку, опрашивая должностных лиц и очевидцев, собирая и анализируя необходимые документы, чтобы установить точные причины и обстоятельства несчастного случая.

Проверка проводится в отношении обоих индивидуальных предпринимателей – как непосредственного работодателя погибшего, так и владельца производственного цеха, на территории которого произошел инцидент.

Следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда с возможным штрафом до 200 тысяч рублей.