В Барнауле работодатель пытался скрыть смерть рабочего на производстве
Информация стала известна лишь после обращения следственного отдела
19 августа 2025, 11:45, ИА Амител
В Барнауле на территории производственного цеха произошел несчастный случай со смертельным исходом – рабочий погиб под упавшими на него ЛДСП. Однако работодатель погибшего, индивидуальный предприниматель, не стал проводить обязательное расследование инцидента, попытавшись скрыть факт трагедии, сообщает Гострудинспекция по Алтайскому краю.
Информация о происшествии стала известна лишь после обращения следственного отдела по Ленинскому району Барнаула в Государственную инспекцию труда Алтайского края. Сейчас государственный инспектор труда проводит тщательную проверку, опрашивая должностных лиц и очевидцев, собирая и анализируя необходимые документы, чтобы установить точные причины и обстоятельства несчастного случая.
Проверка проводится в отношении обоих индивидуальных предпринимателей – как непосредственного работодателя погибшего, так и владельца производственного цеха, на территории которого произошел инцидент.
Следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда с возможным штрафом до 200 тысяч рублей.
12:23:30 19-08-2025
С возможным штрафом до 200 тысяч рублей---круто, чё! Это цена жизни человека ?
12:52:16 19-08-2025
"Однако работодатель погибшего ... не стал проводить обязательное расследование инцидента" - так а что там расследовать, если его листом ЛДСП убило? Всё ж очевидно. Какой смысл куче чиновников бумажки перекладывать несколько месяцев и зарплату за это платить типа ведётся расследование?