В Барнауле родители сели за парты и попробовали сдать ЕГЭ. Фоторепортаж

Некоторые участники признались, что волновались не по-детски

16 апреля 2026, 14:26, ИА Амител

Акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на базе гимназии № 45 прошла юбилейная акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". В этом году к участникам присоединились представители образовательных организаций, органов власти и журналисты. Взрослые "школьники" не просто заглянули в пункт проведения экзамена, а прошли всю процедуру — от регистрации до сдачи экзамена. В этом году для них был предложен сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку.

Для многих участников это стало возможностью не только вспомнить школьную программу, но и лучше понять волнение детей перед важным испытанием. Некоторые признались, что и сами ощутили настоящий экзаменационный стресс.

Главная цель мероприятия — помочь родителям и представителям власти понять, как проходит экзамен, и поддержать выпускников в этот ответственный момент.

Как взрослые в Барнауле снова почувствовали себя школьниками — смотрите в нашем фоторепортаже.