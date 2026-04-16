НОВОСТИОбщество

В Барнауле родители сели за парты и попробовали сдать ЕГЭ. Фоторепортаж

Некоторые участники признались, что волновались не по-детски

16 апреля 2026, 14:26, ИА Амител

Акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на базе гимназии № 45 прошла юбилейная акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". В этом году к участникам присоединились представители образовательных организаций, органов власти и журналисты. Взрослые "школьники" не просто заглянули в пункт проведения экзамена, а прошли всю процедуру — от регистрации до сдачи экзамена. В этом году для них был предложен сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку.

Для многих участников это стало возможностью не только вспомнить школьную программу, но и лучше понять волнение детей перед важным испытанием. Некоторые признались, что и сами ощутили настоящий экзаменационный стресс.

Главная цель мероприятия — помочь родителям и представителям власти понять, как проходит экзамен, и поддержать выпускников в этот ответственный момент.

Как взрослые в Барнауле снова почувствовали себя школьниками — смотрите в нашем фоторепортаже.

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Стоимость подготовки к ЕГЭ по одному предмету достигла 450 тысяч рублей

Максимальная цена характерна для подготовки к профильным предметам (математика, физика, химия) в крупных городах и у преподавателей с подтвержденно высокими результатами учеников
НОВОСТИНаука и образование

Барнаул фоторепортажи образование егэ

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:51:33 16-04-2026

И как - успешно? А то, помнится, зачинатель этой акции, мистер бывший министер алтайского образования так и не решился ни разу обнародовать свои результаты. Оно и понятно - двоечник даже презентации писал с ошибками на уровне шестого класса.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:33 16-04-2026

эта систем а заточена под то что, если у тебя нет пару тройки репетиторов, то успешно ты не ждешь никогда.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:18 16-04-2026

Цирк с конями!

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров