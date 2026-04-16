В Барнауле родители сели за парты и попробовали сдать ЕГЭ. Фоторепортаж
Некоторые участники признались, что волновались не по-детски
16 апреля 2026, 14:26, ИА Амител
В Барнауле на базе гимназии № 45 прошла юбилейная акция "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". В этом году к участникам присоединились представители образовательных организаций, органов власти и журналисты. Взрослые "школьники" не просто заглянули в пункт проведения экзамена, а прошли всю процедуру — от регистрации до сдачи экзамена. В этом году для них был предложен сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку.
Для многих участников это стало возможностью не только вспомнить школьную программу, но и лучше понять волнение детей перед важным испытанием. Некоторые признались, что и сами ощутили настоящий экзаменационный стресс.
Главная цель мероприятия — помочь родителям и представителям власти понять, как проходит экзамен, и поддержать выпускников в этот ответственный момент.
Как взрослые в Барнауле снова почувствовали себя школьниками — смотрите в нашем фоторепортаже.
14:51:33 16-04-2026
И как - успешно? А то, помнится, зачинатель этой акции, мистер бывший министер алтайского образования так и не решился ни разу обнародовать свои результаты. Оно и понятно - двоечник даже презентации писал с ошибками на уровне шестого класса.
15:04:33 16-04-2026
эта систем а заточена под то что, если у тебя нет пару тройки репетиторов, то успешно ты не ждешь никогда.
15:13:18 16-04-2026
Цирк с конями!