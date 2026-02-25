В барнаульском аэропорту обнаружили чемоданы с таиландскими кастетами

В отношении туристов возбудили дела об административном правонарушении

25 февраля 2026, 11:27, ИА Амител

Аэропорт Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
В аэропорту Барнаула при таможенном контроле двух авиарейсов из Пхукета выявили при помощи рентген-техники кастеты в багаже пассажиров, сообщает Алтайская таможня.

«В обоих случаях мужчины пытались привезти опасные предметы в Россию в качестве сувениров. О том, что кастеты нельзя перемещать из-за границы, туристы не знали», — рассказали в ведомстве.

Находки изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что это оружие ударно-дробящего действия.

В отношении туристов возбудили дела об административном правонарушении по факту "несоблюдения запретов и ограничений". Им грозят штрафы в размере 1–2,5 тыс. рублей.

Ранее мужчина привез в Барнаул опасный сувенир из Таиланда. При проверке багажа таможенники обнаружили сюрикэн.

Гость

15:13:46 25-02-2026

А там точно кастеты были ? Меня там же на досмотре женщина тормознула с чемоданом, где лежал обычный винтовой штопор с ручкой, ей там кастет померещился

