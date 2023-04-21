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В барнаульском баре "два неадеквата кидались на людей"

Досталось даже охраннику

21 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

В Барнауле задержали двух мужчин, которые нападали на людей в баре. Об этом сообщает паблик "Чёрное и Белое Барнаул" со ссылкой на очевидицу.

Инцидент случился 19 апреля по адресу ул. Юрина, 124а.

"Были два неадеквата, которые кидались на людей, на меня набросился один из мужчин и начал угрожать, крыл матом просто так всех подряд", – сказала женщина.

Прибывшие на вызов сотрудники ЧОП принялись успокаивать дебоширов, но один из них "взял стул и ударил о спину одного охранника". В итоге на злоумышленников надели наручники и вызвали полицию.

Комментарии 4

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Гость

08:50:20 21-04-2023

один из них "взял стул и ударил --- так это же Кокорин с Мамаевым

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Гость

09:47:19 21-04-2023

Обычная пьяная гопота

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Гость

11:23:07 21-04-2023

Это не бар, это пивнушка. Не надо называть баром то что по своей сути является рыгальней. Для понимания что такое бар - можно сходить в Крышу.

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Гость

21:51:32 21-04-2023

Гость (11:23:07 21-04-2023) Это не бар, это пивнушка. Не надо называть баром то что по с... ой ой ой, не надо тут манерностей, граничащих с гомосятиной.

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