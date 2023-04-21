В барнаульском баре "два неадеквата кидались на людей"
Досталось даже охраннику
21 апреля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"
В Барнауле задержали двух мужчин, которые нападали на людей в баре. Об этом сообщает паблик "Чёрное и Белое Барнаул" со ссылкой на очевидицу.
Инцидент случился 19 апреля по адресу ул. Юрина, 124а.
"Были два неадеквата, которые кидались на людей, на меня набросился один из мужчин и начал угрожать, крыл матом просто так всех подряд", – сказала женщина.
Прибывшие на вызов сотрудники ЧОП принялись успокаивать дебоширов, но один из них "взял стул и ударил о спину одного охранника". В итоге на злоумышленников надели наручники и вызвали полицию.
08:50:20 21-04-2023
один из них "взял стул и ударил --- так это же Кокорин с Мамаевым
09:47:19 21-04-2023
Обычная пьяная гопота
11:23:07 21-04-2023
Это не бар, это пивнушка. Не надо называть баром то что по своей сути является рыгальней. Для понимания что такое бар - можно сходить в Крышу.
21:51:32 21-04-2023
Гость (11:23:07 21-04-2023) Это не бар, это пивнушка. Не надо называть баром то что по с... ой ой ой, не надо тут манерностей, граничащих с гомосятиной.