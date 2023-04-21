В барнаульском баре "два неадеквата кидались на людей"

Досталось даже охраннику

21 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Чёрное и Белое Барнаул"

В Барнауле задержали двух мужчин, которые нападали на людей в баре. Об этом сообщает паблик "Чёрное и Белое Барнаул" со ссылкой на очевидицу.

Инцидент случился 19 апреля по адресу ул. Юрина, 124а.

"Были два неадеквата, которые кидались на людей, на меня набросился один из мужчин и начал угрожать, крыл матом просто так всех подряд", – сказала женщина.

Прибывшие на вызов сотрудники ЧОП принялись успокаивать дебоширов, но один из них "взял стул и ударил о спину одного охранника". В итоге на злоумышленников надели наручники и вызвали полицию.