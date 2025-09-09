В барнаульском водоканале напомнили правила установки и поверки счетчиков

А также рассказали о последствиях просрочки

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Одни из самых частых обращений в центр обслуживания барнаульского водоканала связаны с приборами учета воды. Горожане уточняют, как правильно установить счетчик, когда его поверять и куда отправлять документы. В "Росводоканал Барнаул" рассказали, что нужно знать каждому абоненту.

Зачем нужен счетчик и как его выбрать?

Установка прибора учета воды позволяет платить только за реально потребленное количество ресурса, что почти всегда выгоднее нормативов.

«Чтобы покупка была полезной, обязательно сверьте номера в паспорте прибора с выбитыми на самом счетчике. Они должны совпадать. Также необходимо убедиться в наличии сертификата и штампа в паспорте с датой заводской поверки и проверить комплектующие к счетчику, которые вложены в упаковку», – советует начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

Кто устанавливает приборы?

Поставить счетчик можно самостоятельно или с помощью специалистов управляющей компании либо лицензированных организаций.

Наталья Семикрас уточняет, что ряд организаций, в том числе барнаульский водоканал, при установке или замене прибора сразу выполняют опломбировку, составляют акт о допуске прибора учета в эксплуатацию и направляют сведения в Вычислительный центр ЖКХ. Абоненту остается лишь вовремя передавать показания. Некоторые компании ограничиваются только монтажом, а все документы клиенту приходится подавать самостоятельно.

Когда поверять счетчик?

Для горячей воды поверку проводят раз в четыре года, для холодной – раз в шесть.

«Поверка – обязательная процедура, по результатам которой оценивается точность показаний и пригодность счетчика к дальнейшей эксплуатации. Дата поверки указывается в паспорте прибора, акте ввода в эксплуатацию и квитанции на оплату. Проводить поверку могут только специалисты, аттестованные государственной метрологической службой», – напомнила Наталья Семикрас.

Соблюдать сроки поверки или замены обязан сам владелец квартиры или дома. Если процедуру не провести вовремя, прибор признают неисправным, а показания – недействительными. В таком случае три месяца начисления ведут по среднемесячному потреблению, затем – по нормативу, исходя из числа проживающих.

Где получить помощь?

В водоканале напоминают: своевременная установка и поверка счетчиков помогает точно учитывать расход воды и экономить семейный бюджет.

Заказать услуги, а также получить дополнительную информацию по установке, опломбировке и поверке водомеров можно на официальном сайте или по телефонам контакт-центра водоканала +7 (3852) 500-101 и 202-200.

