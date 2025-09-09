В барнаульском водоканале напомнили правила установки и поверки счетчиков
А также рассказали о последствиях просрочки
09 сентября 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJZnCNC
Одни из самых частых обращений в центр обслуживания барнаульского водоканала связаны с приборами учета воды. Горожане уточняют, как правильно установить счетчик, когда его поверять и куда отправлять документы. В "Росводоканал Барнаул" рассказали, что нужно знать каждому абоненту.
Зачем нужен счетчик и как его выбрать?
Установка прибора учета воды позволяет платить только за реально потребленное количество ресурса, что почти всегда выгоднее нормативов.
«Чтобы покупка была полезной, обязательно сверьте номера в паспорте прибора с выбитыми на самом счетчике. Они должны совпадать. Также необходимо убедиться в наличии сертификата и штампа в паспорте с датой заводской поверки и проверить комплектующие к счетчику, которые вложены в упаковку», – советует начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.
Кто устанавливает приборы?
Поставить счетчик можно самостоятельно или с помощью специалистов управляющей компании либо лицензированных организаций.
Наталья Семикрас уточняет, что ряд организаций, в том числе барнаульский водоканал, при установке или замене прибора сразу выполняют опломбировку, составляют акт о допуске прибора учета в эксплуатацию и направляют сведения в Вычислительный центр ЖКХ. Абоненту остается лишь вовремя передавать показания. Некоторые компании ограничиваются только монтажом, а все документы клиенту приходится подавать самостоятельно.
Когда поверять счетчик?
Для горячей воды поверку проводят раз в четыре года, для холодной – раз в шесть.
«Поверка – обязательная процедура, по результатам которой оценивается точность показаний и пригодность счетчика к дальнейшей эксплуатации. Дата поверки указывается в паспорте прибора, акте ввода в эксплуатацию и квитанции на оплату. Проводить поверку могут только специалисты, аттестованные государственной метрологической службой», – напомнила Наталья Семикрас.
Соблюдать сроки поверки или замены обязан сам владелец квартиры или дома. Если процедуру не провести вовремя, прибор признают неисправным, а показания – недействительными. В таком случае три месяца начисления ведут по среднемесячному потреблению, затем – по нормативу, исходя из числа проживающих.
Где получить помощь?
В водоканале напоминают: своевременная установка и поверка счетчиков помогает точно учитывать расход воды и экономить семейный бюджет.
Заказать услуги, а также получить дополнительную информацию по установке, опломбировке и поверке водомеров можно на официальном сайте или по телефонам контакт-центра водоканала +7 (3852) 500-101 и 202-200.
ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060Реклама
17:09:02 09-09-2025
Капец начальник в Рос водоканале не знает, что уже давно все счетчики поверяются раз в 6 лет.
20:16:54 09-09-2025
гость (17:09:02 09-09-2025) Капец начальник в Рос водоканале не знает, что уже давно все... Срок поверки прописан в паспорте счетчика 4-6 лет читать нужно при покупке.