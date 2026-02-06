В Башкирии вынесли приговор судье по делу о взятке под шашлыки

Деньги передавались в неформальной обстановке

06 февраля 2026, 23:05, ИА Амител

Шашлыки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Башкирии вынесли приговор бывшему председателю Бижбулякского межрайонного суда Марселю Багаутдинову. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки и отправили в колонию общего режима на четыре с половиной года. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Башкортостан, пишет "Медиакорсеть".

Как установил суд, в 2022 году житель села Ермекеево стал фигурантом уголовного дела о краже имущества компании "РН-Сервис". По версии следствия, Марсель Багаутдинов предложил ему выступить посредником между обвиняемым и следователем ОМВД по Белебеевскому району. За решение вопроса требовалось 100 тысяч рублей.

Деньги передавались в неформальной обстановке — во время дружеской встречи с шашлыками. Половину суммы Багаутдинов оставил себе, оставшиеся 50 тысяч рублей передал следователю. Противоправные действия были зафиксированы сотрудниками УФСБ.

Собранные региональным Следственным комитетом материалы суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Багаутдинов полностью признал вину и не стал оспаривать доказательства.

Октябрьский городской суд назначил бывшему судье наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей — в десять раз больше суммы взятки. Также на два года запрещено занимать должности, связанные с осуществлением правосудия и представительскими функциями органов власти.