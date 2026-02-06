Cудья из Тамбова попала в скандал: выносила приговоры во время отдыха в Сочи
Несмотря на отпуск, она продолжала исполнять служебные обязанности. Но в кадр попало море
06 февраля 2026, 11:21, ИА Амител
Судья из Тамбова с 15‑летним стажем оказалась в центре громкого скандала. Ее подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений во время официального отпуска.
По данным телеграм‑канала Mash, с 5 по 19 ноября 2021 года женщина, заявив на работе, что проведет отпуск в Тамбове, фактически находилась в санатории в Сочи.
Несмотря на отдых, она продолжала исполнять служебные обязанности — вела рабочие переговоры по видеосвязи, давала указания секретарю и оформила десять судебных актов.
«Ситуация вскрылась после того, как во время одного из видеозвонков в кадре оказались заметны море и атрибуты отдыха. Информация дошла до руководства и силовых структур, что послужило поводом для проверки. Выяснилось, что за указанный период судья приняла решения по целому ряду дел, включая споры о наследстве, долгах, муниципальной собственности, разделе имущества и приватизации жилья», — говорится в публикации.
По итогам проверки все вынесенные вердикты отменили. В отношении судьи возбудили уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы по обвинению в вынесении заведомо неправомерных решений.
11:48:44 06-02-2026
А как тупая стала судьёй?
12:16:55 06-02-2026
Гость (11:48:44 06-02-2026) А как тупая стала судьёй?... Да как обычно. Внесла взнос и получила место.
12:08:03 06-02-2026
Зачем находясь в отпуске этим заниматься. Ответ напрашивается один. Обещала именно такие решения по определённым делам.
12:14:38 06-02-2026
ИИ рано или поздно заменит судей и прочих чинош!
13:20:59 06-02-2026
Отрибуты отдыха, попавшие в кадр это ласты маска и труселя купальные ?
16:56:56 06-02-2026
можно подумать, что она одна такая хитро.опая?
05:31:19 09-02-2026
Я юрист. Объясните мне, как вынести решение без участия в судебном заседании судьи? Я прихожу на все, где участвую, нет судьи - нет решения. Не вижу возможности вынести решение. Или что-то не так представляют как было