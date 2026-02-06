Cудья из Тамбова попала в скандал: выносила приговоры во время отдыха в Сочи

Несмотря на отпуск, она продолжала исполнять служебные обязанности. Но в кадр попало море

06 февраля 2026, 11:21, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Судья из Тамбова с 15‑летним стажем оказалась в центре громкого скандала. Ее подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений во время официального отпуска.

По данным телеграм‑канала Mash, с 5 по 19 ноября 2021 года женщина, заявив на работе, что проведет отпуск в Тамбове, фактически находилась в санатории в Сочи.

Несмотря на отдых, она продолжала исполнять служебные обязанности — вела рабочие переговоры по видеосвязи, давала указания секретарю и оформила десять судебных актов.

«Ситуация вскрылась после того, как во время одного из видеозвонков в кадре оказались заметны море и атрибуты отдыха. Информация дошла до руководства и силовых структур, что послужило поводом для проверки. Выяснилось, что за указанный период судья приняла решения по целому ряду дел, включая споры о наследстве, долгах, муниципальной собственности, разделе имущества и приватизации жилья», — говорится в публикации.

По итогам проверки все вынесенные вердикты отменили. В отношении судьи возбудили уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы по обвинению в вынесении заведомо неправомерных решений.

Ранее сообщалось, что бывшая секретарь суда из Красноярска отправится в тюрьму за торговлю наркотиками. Экс-сотрудница одного из судов города работала с интернет-магазинами по продаже запрещенных веществ.



