Cудья из Тамбова попала в скандал: выносила приговоры во время отдыха в Сочи

Несмотря на отпуск, она продолжала исполнять служебные обязанности. Но в кадр попало море

06 февраля 2026, 11:21, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Судья из Тамбова с 15‑летним стажем оказалась в центре громкого скандала. Ее подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений во время официального отпуска. 

По данным телеграм‑канала Mash, с 5 по 19 ноября 2021 года женщина, заявив на работе, что проведет отпуск в Тамбове, фактически находилась в санатории в Сочи. 

Несмотря на отдых, она продолжала исполнять служебные обязанности — вела рабочие переговоры по видеосвязи, давала указания секретарю и оформила десять судебных актов.

«Ситуация вскрылась после того, как во время одного из видеозвонков в кадре оказались заметны море и атрибуты отдыха. Информация дошла до руководства и силовых структур, что послужило поводом для проверки. Выяснилось, что за указанный период судья приняла решения по целому ряду дел, включая споры о наследстве, долгах, муниципальной собственности, разделе имущества и приватизации жилья», — говорится в публикации.

По итогам проверки все вынесенные вердикты отменили. В отношении судьи возбудили уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы по обвинению в вынесении заведомо неправомерных решений.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:48:44 06-02-2026

А как тупая стала судьёй?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:55 06-02-2026

Гость (11:48:44 06-02-2026) А как тупая стала судьёй?... Да как обычно. Внесла взнос и получила место.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:08:03 06-02-2026

Зачем находясь в отпуске этим заниматься. Ответ напрашивается один. Обещала именно такие решения по определённым делам.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:38 06-02-2026

ИИ рано или поздно заменит судей и прочих чинош!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:59 06-02-2026

Отрибуты отдыха, попавшие в кадр это ласты маска и труселя купальные ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:56:56 06-02-2026

можно подумать, что она одна такая хитро.опая?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

05:31:19 09-02-2026

Я юрист. Объясните мне, как вынести решение без участия в судебном заседании судьи? Я прихожу на все, где участвую, нет судьи - нет решения. Не вижу возможности вынести решение. Или что-то не так представляют как было

  0 Нравится
Ответить
