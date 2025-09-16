В центре Барнаула 17 сентября отключат холодную воду

Водоснабжение будет отключено в связи с плановыми работами

16 сентября 2025, 21:10, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

17 сентября с 09:00 до 17:00 в центре Барнаула будет отключено холодное водоснабжение в связи с плановыми работами специалистов "Росводоканала Барнаул". В это время будут заменены две задвижки диаметром 100 мм возле здания на улице Молодежной, 34.

Отключение затронет многоквартирные дома по адресам:

ул. Молодежная, 28, 30, 32, 34, 36;

ул. Деповская, 3, 4, 5, 6, 8;

ул. Союза Республик, 31, 33, 44;

пр. Ленина, 65, 67а, 69.

Также воды не будет в административных зданиях на ул. Деповской, 7 и 46, и временно отключены пожарные гидранты на указанных улицах. Вопросы можно задать по телефонам: 500-101, 202-200.