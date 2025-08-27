В День благодарности собаке фонд "Мой Алтай" помог приютам края

Финансовую поддержку, корма и медикаменты получили организации в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и Заринске

27 августа 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFK4auK6

Питомцы заринского приюта / Фото: Ольга Гринько

Благотворительный фонд "Мой Алтай" в честь международного Дня благодарности собаке и всемирного Дня бездомных животных оказал помощь четырем приютам Алтайского края. Поддержку получили организации в Барнауле, Новоалтайске, Бийске и Заринске. Представители фонда посетили каждый приют, чтобы определить потребности и передать помощь.

Барнаульской "Бусинке" фонд организовал сбор и передал 174 тыс. рублей. Средства помогли уменьшить долг перед ветеринарной клиникой, где лечат пострадавших животных. С 2012 года "Бусинка" приютила более 800 кошек и 84 собаки, а еще свыше 1,7 тыс. животных нашли новые семьи. В приюте подчеркнули, что оказанная помощь стала настоящим спасением в трудной ситуации.

Животные в приютах / Фото: Любовь Яковлева, Ольга Гринько, Светлана Абрамова, Владимир Скрылёв

Новоалтайский приют "Территория спасения" получил 12 мешков корма весом 168 килограммов на сумму около 20 тыс. рублей. Этого хватит, чтобы обеспечить питание 200 собакам и 100 кошкам, многие из которых нуждаются в лечении. Директор приюта Ольга Камнева ухаживает за животными ежедневно, 20 собак-инвалидов живут прямо у нее дома и требуют постоянного внимания.

Заринский "Шанс" получил 10 тыс. рублей при поддержке ИT-компании "Киберия". На эти средства закупили корм для 250 животных. Приют существует исключительно на благотворительные взносы, и, как отметили волонтеры, такая поддержка имеет особое значение.

Бийскому приюту "Преданность" фонд выделил 20 тыс. рублей на покупку кормов и медикаментов. С 2011 года организация помогла обрести дом более чем пяти тысячам животных.

«Я искренне люблю животных и уже семь лет являюсь хозяином лабрадора по имени Рэй. Наш фонд поддерживает волонтеров и некоммерческие организации и приглашает всех неравнодушных жителей края участвовать в наших благотворительных проектах», – сказал председатель Совета фонда "Мой Алтай" Антон Теслин.

Председатель Совета фонда "Мой Алтай" Антон Теслин и Рэй / Фото: Ольга Бессонова

Напомним, поддержка животных для фонда "Мой Алтай" – не разовая акция. В течение года действует программа "Природа Алтая", направленная на улучшение условий содержания кошек и собак, оказавшихся на улице.

Мой Алтай ОПБФ; ИНН 2221260508

Социальная реклама