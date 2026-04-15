В Европе разработали приложение для проверки возраста пользователей интернета

Для верификации нужно будет загрузить паспорт или другой документ

15 апреля 2026, 21:17, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Приложение для проверки возраста на онлайн-платформах разработано и скоро будет доступно для пользователей в Евросоюзе, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует сайт ЕК.

Для верификации нужно будет загрузить паспорт или другое удостоверение личности, пояснила она.

«Наш долг — защищать наших детей в онлайн-мире точно так же, как мы делаем это в офлайн. Чтобы делать это эффективно, нам нужен согласованный европейский подход», — сказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, приложение будет доступно для телефонов и компьютеров. Сервис "полностью анонимный", отметила она. Фон дер Ляйен утверждает, что отслеживать посетителей сайтов с помощью него невозможно.

Приложение разработано на открытом исходном коде, что позволит использовать его не входящим в ЕС странам, уточнила председатель ЕК.

Комментарии 7

Гость

21:23:45 15-04-2026

Нехристи бусурманские.

Гость

21:29:49 15-04-2026

Никакой свободы и демократии! Сегодня им паспорт покажи, завтра будет мало, потребуют фото органов для доказательства взрослости.

ДМВ

23:09:08 15-04-2026

Гость (21:29:49 15-04-2026) Никакой свободы и демократии! Сегодня им паспорт покажи, за... и докажи, что брито, а не ещё не растёт.

Вежливый Человек

22:29:59 15-04-2026

ИИ бы мог опросить и дать заключение о возрасте.
А то как с детскими сидениями в а/м или в тюрьму и армию можно, а вино нельзя.

Гость

23:46:42 15-04-2026

прямо по сценарию темной силы Звездных войн! дада. обкатают - и запросто и Россия переймет "опыт"!!

Гость

00:15:20 16-04-2026

Нам нужно срочно перенять опыт. Да и разговоры о интернете по паспорту идут уже давно, значит общество готово

гость

08:48:47 16-04-2026

Для верификации нужно будет загрузить паспорт или другое удостоверение личности.......Сервис "полностью анонимный", отметила она.-------дальше можно не комментировать

