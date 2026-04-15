В Европе разработали приложение для проверки возраста пользователей интернета

15 апреля 2026, 21:17, ИА Амител

Приложение для проверки возраста на онлайн-платформах разработано и скоро будет доступно для пользователей в Евросоюзе, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует сайт ЕК.

Для верификации нужно будет загрузить паспорт или другое удостоверение личности, пояснила она.

«Наш долг — защищать наших детей в онлайн-мире точно так же, как мы делаем это в офлайн. Чтобы делать это эффективно, нам нужен согласованный европейский подход», — сказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, приложение будет доступно для телефонов и компьютеров. Сервис "полностью анонимный", отметила она. Фон дер Ляйен утверждает, что отслеживать посетителей сайтов с помощью него невозможно.

Приложение разработано на открытом исходном коде, что позволит использовать его не входящим в ЕС странам, уточнила председатель ЕК.