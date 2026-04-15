В Европе разработали приложение для проверки возраста пользователей интернета
Для верификации нужно будет загрузить паспорт или другой документ
15 апреля 2026, 21:17, ИА Амител
Приложение для проверки возраста на онлайн-платформах разработано и скоро будет доступно для пользователей в Евросоюзе, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует сайт ЕК.
Для верификации нужно будет загрузить паспорт или другое удостоверение личности, пояснила она.
«Наш долг — защищать наших детей в онлайн-мире точно так же, как мы делаем это в офлайн. Чтобы делать это эффективно, нам нужен согласованный европейский подход», — сказала фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, приложение будет доступно для телефонов и компьютеров. Сервис "полностью анонимный", отметила она. Фон дер Ляйен утверждает, что отслеживать посетителей сайтов с помощью него невозможно.
Приложение разработано на открытом исходном коде, что позволит использовать его не входящим в ЕС странам, уточнила председатель ЕК.
21:23:45 15-04-2026
Нехристи бусурманские.
21:29:49 15-04-2026
Никакой свободы и демократии! Сегодня им паспорт покажи, завтра будет мало, потребуют фото органов для доказательства взрослости.
23:09:08 15-04-2026
Гость (21:29:49 15-04-2026) Никакой свободы и демократии! Сегодня им паспорт покажи, за... и докажи, что брито, а не ещё не растёт.
22:29:59 15-04-2026
ИИ бы мог опросить и дать заключение о возрасте.
А то как с детскими сидениями в а/м или в тюрьму и армию можно, а вино нельзя.
23:46:42 15-04-2026
прямо по сценарию темной силы Звездных войн! дада. обкатают - и запросто и Россия переймет "опыт"!!
00:15:20 16-04-2026
Нам нужно срочно перенять опыт. Да и разговоры о интернете по паспорту идут уже давно, значит общество готово
08:48:47 16-04-2026
Для верификации нужно будет загрузить паспорт или другое удостоверение личности.......Сервис "полностью анонимный", отметила она.-------дальше можно не комментировать