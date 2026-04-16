В городе-курорте Алтая мужчина расправился с приятелем пилкой для ногтей и кувшином

Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку

16 апреля 2026, 10:16, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Яровом 38-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого после конфликта во время застолья. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 11 апреля обвиняемый находился в квартире 27-летнего приятеля, где они распивали алкоголь. Между мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта гость нанес хозяину множественные удары, в том числе пилкой для ногтей и стеклянным кувшином, а затем задушил его.

От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что суд в Алтайском крае вынес приговор 62-летнему жителю Калманского района, признанному виновным в убийстве. Мужчине назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.