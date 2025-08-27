В Госдуме отвергли идею выдавать молодым россиянам деньги на проведение свадьбы
Деньги лучше назначать за длительность брака
27 августа 2025, 19:44, ИА Амител
Россиянам можно было бы выплачивать деньги за годы совместной жизни. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина – идею выдавать пособия на проведение самой свадьбы депутат не поддерживает.
«Для меня главное – не пышное мероприятие, а принятие решения о регистрации брака. У каждой, что называется, молодой семьи – свои традиции. Для кого-то это большое свадебное торжество, для кого-то это камерное мероприятие. К великому сожалению, у нас не исключены случаи, когда ради получения выплат есть ложные свадьбы», – сказала она.
Депутат считает, что лучше было бы выплачивать деньги россиянам за несколько лет совместной жизни. Сам факт вступления в брак не свидетельствует о его крепости.
И оплачивать пошлину за развод. Или требовать вернуть "свадебную" помощь с %.
08:57:40 28-08-2025
Можно и как мухи - без свадьбы.
09:18:31 28-08-2025
Musik (08:57:40 28-08-2025) Можно и как мухи - без свадьбы. ...
Ты одержимый что ли? Под каждой новстью свой бред оставлять. Как мужа прям. Посидела и обсидела все.