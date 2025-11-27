НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили штрафовать россиян за читерство в играх

Минспорт поддерживает борьбу с нечестной игрой в киберспорте

27 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России начали выстраивать первые реальные механизмы борьбы с читерством в киберспорте на уровне закона. Минспорт и депутаты Госдумы поддержали идею вводить административную ответственность за использование запрещенного ПО на официальных турнирах, пишут "Известия". Инициативу называют важным шагом к укреплению доверия к индустрии, которая уже давно перестала быть развлечением "для своих".

Эксперты оценивают: до 80% игроков так или иначе сталкиваются с читерским софтом – от аимботов до программ, ускоряющих реакцию или меняющих игровые параметры. Это разрушает репутацию соревнований, демотивирует честных игроков и отпугивает спонсоров. В рамках предложенного закона хотят вводить штрафы до 30 тысяч рублей за использование запрещенных программ, а также применять технические средства, которые будут фиксировать нарушения.

Сенатор Артем Шейкин подчеркивает, что киберспорт стал крупной индустрией с миллионами участников, большими призовыми фондами и масштабными контрактами, поэтому "честная игра – основа доверия аудитории". По его словам, борьба с читами должна быть сопоставима с антидопинговым контролем в классическом спорте.

Также звучат предложения рассматривать уголовную ответственность – если речь идет о манипуляции результатами, влиянии на ставки или мошенничестве. Такие меры должны стать серьезным сдерживающим барьером для тех, кто готов подделывать результаты матчей.

Ранее сообщалось, что разработчики игры "Смута" – компания "Сайберия Нова" и студия "Много много игр" – выпустят мобильное приложение "Смута: Зов сердца", в основе сюжета которого – события Смутного времени.

Игра

"Создать атмосферу". Интервью с разработчиком первой в истории видеоигры про Алтай

Игра "Сердце Алтая" должна выйти в октябре 2024 года. Она позволит игрокам погрузится в атмосферу Горного Алтая и познакомиться с его культурой
НОВОСТИКультура

Россия Госдума штрафы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:19:58 27-11-2025

В Госдуме предложили штрафовать россиян за всё подряд.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:23:19 27-11-2025

Гость (09:19:58 27-11-2025) В Госдуме предложили штрафовать россиян за всё подряд.... извините, такое пока технически невозможно - сначала нуно ввести цифровой рубль вот тогда и рассмотрим ваше безусловно нужное предложение..

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:53 27-11-2025

Musik (09:23:19 27-11-2025) извините, такое пока технически невозможно - сначала нуно вв... Оштрафован за недостаточное извинение!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:20:00 27-11-2025

классный сериал - "вне игры.
наверное не один спортивный пукан в стратосферу улетел ))
про футбол сериал и про все остальное ))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:20:49 27-11-2025

я давно понял, что игры с государством себе дороже.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:53 27-11-2025

Musik (09:20:49 27-11-2025) я давно понял, что игры с государством себе дороже.... Мышка, может, тоже хотела бы с кошкой не играть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:04 27-11-2025

Хм...судя по предложению, кого то из госдумы в кс нагнул школьник и он побежал закон принимать, что так быт ьне могло, он был читер? )))

А у нас реально в стране проблем больше нет?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:34 27-11-2025

Гость (12:28:04 27-11-2025) Хм...судя по предложению, кого то из госдумы в кс нагнул шко...
Уровень мышления наших депутатов таков, что если депутат во вторник поскользнётся и сломает руку, то он будет бороться не с гололёдом, а со вторниками (с)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:39 27-11-2025

Для пущего азарту - проигрыш игровой пересчитывать в реальные рубли и платить налогом в казну.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров