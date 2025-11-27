В Госдуме предложили штрафовать россиян за читерство в играх

Минспорт поддерживает борьбу с нечестной игрой в киберспорте

27 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России начали выстраивать первые реальные механизмы борьбы с читерством в киберспорте на уровне закона. Минспорт и депутаты Госдумы поддержали идею вводить административную ответственность за использование запрещенного ПО на официальных турнирах, пишут "Известия". Инициативу называют важным шагом к укреплению доверия к индустрии, которая уже давно перестала быть развлечением "для своих".

Эксперты оценивают: до 80% игроков так или иначе сталкиваются с читерским софтом – от аимботов до программ, ускоряющих реакцию или меняющих игровые параметры. Это разрушает репутацию соревнований, демотивирует честных игроков и отпугивает спонсоров. В рамках предложенного закона хотят вводить штрафы до 30 тысяч рублей за использование запрещенных программ, а также применять технические средства, которые будут фиксировать нарушения.

Сенатор Артем Шейкин подчеркивает, что киберспорт стал крупной индустрией с миллионами участников, большими призовыми фондами и масштабными контрактами, поэтому "честная игра – основа доверия аудитории". По его словам, борьба с читами должна быть сопоставима с антидопинговым контролем в классическом спорте.

Также звучат предложения рассматривать уголовную ответственность – если речь идет о манипуляции результатами, влиянии на ставки или мошенничестве. Такие меры должны стать серьезным сдерживающим барьером для тех, кто готов подделывать результаты матчей.

