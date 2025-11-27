В Госдуме предложили штрафовать россиян за читерство в играх
Минспорт поддерживает борьбу с нечестной игрой в киберспорте
27 ноября 2025, 09:15, ИА Амител
В России начали выстраивать первые реальные механизмы борьбы с читерством в киберспорте на уровне закона. Минспорт и депутаты Госдумы поддержали идею вводить административную ответственность за использование запрещенного ПО на официальных турнирах, пишут "Известия". Инициативу называют важным шагом к укреплению доверия к индустрии, которая уже давно перестала быть развлечением "для своих".
Эксперты оценивают: до 80% игроков так или иначе сталкиваются с читерским софтом – от аимботов до программ, ускоряющих реакцию или меняющих игровые параметры. Это разрушает репутацию соревнований, демотивирует честных игроков и отпугивает спонсоров. В рамках предложенного закона хотят вводить штрафы до 30 тысяч рублей за использование запрещенных программ, а также применять технические средства, которые будут фиксировать нарушения.
Сенатор Артем Шейкин подчеркивает, что киберспорт стал крупной индустрией с миллионами участников, большими призовыми фондами и масштабными контрактами, поэтому "честная игра – основа доверия аудитории". По его словам, борьба с читами должна быть сопоставима с антидопинговым контролем в классическом спорте.
Также звучат предложения рассматривать уголовную ответственность – если речь идет о манипуляции результатами, влиянии на ставки или мошенничестве. Такие меры должны стать серьезным сдерживающим барьером для тех, кто готов подделывать результаты матчей.
09:19:58 27-11-2025
В Госдуме предложили штрафовать россиян за всё подряд.
09:23:19 27-11-2025
Гость (09:19:58 27-11-2025) В Госдуме предложили штрафовать россиян за всё подряд.... извините, такое пока технически невозможно - сначала нуно ввести цифровой рубль вот тогда и рассмотрим ваше безусловно нужное предложение..
09:35:53 27-11-2025
Musik (09:23:19 27-11-2025) извините, такое пока технически невозможно - сначала нуно вв... Оштрафован за недостаточное извинение!
09:20:00 27-11-2025
классный сериал - "вне игры.
наверное не один спортивный пукан в стратосферу улетел ))
про футбол сериал и про все остальное ))
09:20:49 27-11-2025
я давно понял, что игры с государством себе дороже.
13:57:53 27-11-2025
Musik (09:20:49 27-11-2025) я давно понял, что игры с государством себе дороже.... Мышка, может, тоже хотела бы с кошкой не играть
12:28:04 27-11-2025
Хм...судя по предложению, кого то из госдумы в кс нагнул школьник и он побежал закон принимать, что так быт ьне могло, он был читер? )))
А у нас реально в стране проблем больше нет?
14:14:34 27-11-2025
Гость (12:28:04 27-11-2025) Хм...судя по предложению, кого то из госдумы в кс нагнул шко...
Уровень мышления наших депутатов таков, что если депутат во вторник поскользнётся и сломает руку, то он будет бороться не с гололёдом, а со вторниками (с)
14:13:39 27-11-2025
Для пущего азарту - проигрыш игровой пересчитывать в реальные рубли и платить налогом в казну.