В Госдуме предложили создать самозапрет на траты в видеоиграх

Так власти хотят уберечь геймеров от бездумных покупок

20 января 2026, 22:30, ИА Амител

Запрет игр на компьютере / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Представители фракции "Новые люди" обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой рассмотреть внедрение возможности добровольного отказа от совершения платежей в видеоиграх.

Представители партии в своем заявлении для прессы подчеркнули, что подобная мера предосторожности позволит оградить несовершеннолетних и другие категории граждан, подверженных влиянию, от спонтанных покупок в сетевых играх. При этом данная система не будет ущемлять права других пользователей, так как будет основана на добровольном согласии.

В обращении к министру вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и другие члены парламента отметили, что увеличение популярности игровой индустрии ведет к росту числа необдуманных расходов, особенно среди молодежи, в связи с отсутствием в российском законодательстве особых правил регулирования внутриигровых транзакций. Они подчеркнули, что бесконтрольные микротранзакции могут спровоцировать возникновение игровой зависимости.