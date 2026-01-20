В Госдуме предложили создать самозапрет на траты в видеоиграх
Так власти хотят уберечь геймеров от бездумных покупок
20 января 2026, 22:30, ИА Амител
Представители фракции "Новые люди" обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой рассмотреть внедрение возможности добровольного отказа от совершения платежей в видеоиграх.
Представители партии в своем заявлении для прессы подчеркнули, что подобная мера предосторожности позволит оградить несовершеннолетних и другие категории граждан, подверженных влиянию, от спонтанных покупок в сетевых играх. При этом данная система не будет ущемлять права других пользователей, так как будет основана на добровольном согласии.
В обращении к министру вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и другие члены парламента отметили, что увеличение популярности игровой индустрии ведет к росту числа необдуманных расходов, особенно среди молодежи, в связи с отсутствием в российском законодательстве особых правил регулирования внутриигровых транзакций. Они подчеркнули, что бесконтрольные микротранзакции могут спровоцировать возникновение игровой зависимости.
22:47:17 20-01-2026
Вот бы ещё самозапрет на предложения Госдумы ввели
18:51:42 21-01-2026
Гость (22:47:17 20-01-2026) Вот бы ещё самозапрет на предложения Госдумы ввели...
Лучше сделать платными. Хочешь внести предложение? Заплатите, пожалуйста, 100 тысяч рублей. Если его примут, то деньги вам вернут.
09:55:36 21-01-2026
Запретить все видеокарты в стране!
13:06:44 21-01-2026
Добавить самозапрет на подписки ХХХ