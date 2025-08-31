В Госдуме рассказали, какие подарки можно дарить учителям

Размер допустимых подарков указан в ст. 575 ГК РФ

31 августа 2025, 20:59, ИА Амител

Стоимость подарков учителям не должна превышать трех тысяч рублей, и родителям лучше сохранять чек, подтверждающий цену товара. Как сообщает ТАСС, об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий напомнила, что размер допустимых подарков указан в ст. 575 ГК РФ.

«Подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», – сказала Буцкая.

Она уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. При этом чеки лучше сохранять – если у кого-то "возникнут вопросы", то платежный документ поможет их "тут же снять".