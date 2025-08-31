НОВОСТИОбщество

В Госдуме рассказали, какие подарки можно дарить учителям

Размер допустимых подарков указан в ст. 575 ГК РФ

31 августа 2025, 20:59, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стоимость подарков учителям не должна превышать трех тысяч рублей, и родителям лучше сохранять чек, подтверждающий цену товара. Как сообщает ТАСС, об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Парламентарий напомнила, что размер допустимых подарков указан в ст. 575 ГК РФ. 

«Подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно», – сказала Буцкая.

Она уточнила, что к таким подаркам могут относиться как цветы, так и полезные материалы для работы с детьми. При этом чеки лучше сохранять – если у кого-то "возникнут вопросы", то платежный документ поможет их "тут же снять". 

школы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

22:23:50 31-08-2025

А про себя думцы не забыли? Какие им подарки нельзя принимать? И почему после обысков у них на столах коробки с деньгами по большей из части чужих стран, евросоюза и америки?

Avatar Picture
Гость

22:56:02 31-08-2025

У внука классный "информатик" нынче
Если каждый родитель возьмёт по вискарю, или коньяку, на 1е сентября, то к концу четверти это будет "трудовик"

Avatar Picture
Гость

00:46:34 01-09-2025

не выше 3000 р, да. в частной школе мы вот дарим по 12-15 тыс.

Avatar Picture
Евгения

19:58:28 01-09-2025

Один цветок ( роза) на 8 Марта или Новый год стоит от 500 - 800 рублей....А нормальные конфеты ? Нормальный человек дарит женщинам конфеты и цветы.. т к. Это уже традиция ..

