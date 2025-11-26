В Госдуму внесут законопроект о доступе в школы по биометрии

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что биометрическая система станет альтернативой традиционным пропускам

26 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Правительство России подготовило законопроект, разрешающий использовать биометрические данные для контроля доступа в школы. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в Совете Федерации, новая система станет альтернативой традиционным пропускам и позволит повысить безопасность в учебных заведениях, пишет ТАСС.

«Сейчас такая система тестируется в Татарстане», – уточнил Григоренко, назвав региональный пилотный проект эффективным.

Ожидается, что документ в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу для рассмотрения.

Инициатива предусматривает создание единой системы контроля доступа, которая будет идентифицировать учащихся и сотрудников школ по биометрическим параметрам. Это позволит ограничить проход на территорию образовательных учреждений посторонних лиц и повысить общий уровень безопасности.

