В Госдуму внесут законопроект о доступе в школы по биометрии
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что биометрическая система станет альтернативой традиционным пропускам
26 ноября 2025, 17:45, ИА Амител
Правительство России подготовило законопроект, разрешающий использовать биометрические данные для контроля доступа в школы. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в Совете Федерации, новая система станет альтернативой традиционным пропускам и позволит повысить безопасность в учебных заведениях, пишет ТАСС.
«Сейчас такая система тестируется в Татарстане», – уточнил Григоренко, назвав региональный пилотный проект эффективным.
Ожидается, что документ в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу для рассмотрения.
Инициатива предусматривает создание единой системы контроля доступа, которая будет идентифицировать учащихся и сотрудников школ по биометрическим параметрам. Это позволит ограничить проход на территорию образовательных учреждений посторонних лиц и повысить общий уровень безопасности.
17:54:13 26-11-2025
Коту нечего делать - он сидит на заборе (в госдуме?) и я...а лижет...
18:08:40 26-11-2025
" Это позволит ограничить проход на территорию образовательных учреждений посторонних лиц и повысить общий уровень безопасности."----- Т.е. депутаты госду*ы просто так в школы не попадут? Тогда я за!
18:17:12 26-11-2025
пользуясь случаем сообщаю, что обычного пропуска вице-спикеру хватит за глаза.
мне как отцу двух школьников, на его хотелки как зайцу стоп-сигнал
18:29:38 26-11-2025
Не верю, что для безопасности. Хотят с рождения собирать биометрическую базу граждан. Чтобы всех в любой момент идентифицировать по моське. Потом, как водится, взломают и выложат в сеть)))
21:16:06 26-11-2025
Да зачем им наша биометрия, в стране столько проблем, они всякой фигнёй занимаются, занялись бы лучше экономикой страны.
21:34:33 26-11-2025
При восторжествовавших буржуях приходится собственной тени бояться...
21:41:19 26-11-2025
Хах, введут такое- пойдем дома обучаться. Итак уже все данные собрали, в мессенджере принудительно регаться, теперь ещё лица детей хотят собрать. Нет уж
00:04:13 27-11-2025
А зачем тогда пропуска и охрана? Камеры и так во многих школах уже стоят, мало? Чушь. Школа и так с зоной ассоциировалась, а теперь и подавно.
17:26:53 27-11-2025
Сегодня новое предложение, теперь от транспортного министерства,. Штрафовать по биометрии граждан, переходящих железную дорогу в неположенном месте. Разумеется, в целях безопасности. Наверно, на всё население уже собрали)))