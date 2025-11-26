НОВОСТИОбщество

В Госдуму внесут законопроект о доступе в школы по биометрии

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что биометрическая система станет альтернативой традиционным пропускам

26 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Правительство России подготовило законопроект, разрешающий использовать биометрические данные для контроля доступа в школы. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время выступления в Совете Федерации, новая система станет альтернативой традиционным пропускам и позволит повысить безопасность в учебных заведениях, пишет ТАСС.

«Сейчас такая система тестируется в Татарстане», – уточнил Григоренко, назвав региональный пилотный проект эффективным.

Ожидается, что документ в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу для рассмотрения.

Инициатива предусматривает создание единой системы контроля доступа, которая будет идентифицировать учащихся и сотрудников школ по биометрическим параметрам. Это позволит ограничить проход на территорию образовательных учреждений посторонних лиц и повысить общий уровень безопасности.

Ранее "Новые люди" предложили отменить домашние задания и улучшить питание в школах.

Комментарии 9

Гость

17:54:13 26-11-2025

Коту нечего делать - он сидит на заборе (в госдуме?) и я...а лижет...

Гость

18:08:40 26-11-2025

" Это позволит ограничить проход на территорию образовательных учреждений посторонних лиц и повысить общий уровень безопасности."----- Т.е. депутаты госду*ы просто так в школы не попадут? Тогда я за!

Гость

18:17:12 26-11-2025

пользуясь случаем сообщаю, что обычного пропуска вице-спикеру хватит за глаза.
мне как отцу двух школьников, на его хотелки как зайцу стоп-сигнал

Гость

18:29:38 26-11-2025

Не верю, что для безопасности. Хотят с рождения собирать биометрическую базу граждан. Чтобы всех в любой момент идентифицировать по моське. Потом, как водится, взломают и выложат в сеть)))

Гость

21:16:06 26-11-2025

Да зачем им наша биометрия, в стране столько проблем, они всякой фигнёй занимаются, занялись бы лучше экономикой страны.

Гость

21:34:33 26-11-2025

При восторжествовавших буржуях приходится собственной тени бояться...

Гость

21:41:19 26-11-2025

Хах, введут такое- пойдем дома обучаться. Итак уже все данные собрали, в мессенджере принудительно регаться, теперь ещё лица детей хотят собрать. Нет уж

Землянин

00:04:13 27-11-2025

А зачем тогда пропуска и охрана? Камеры и так во многих школах уже стоят, мало? Чушь. Школа и так с зоной ассоциировалась, а теперь и подавно.

Гость

17:26:53 27-11-2025

Сегодня новое предложение, теперь от транспортного министерства,. Штрафовать по биометрии граждан, переходящих железную дорогу в неположенном месте. Разумеется, в целях безопасности. Наверно, на всё население уже собрали)))

