Оплата по фото. В России обсуждают переход на электронные квитанции за ЖКУ
Тренд на цифровизацию активно поддерживают и банки
26 ноября 2025, 12:00, ИА Амител
Россия продолжает цифровизацию жилищно-коммунального сектора. Минстрой вынес на рассмотрение законопроект о массовом внедрении электронных квитанций для оплаты коммунальных услуг. С новшествами выступают и банки.
По задумке министерства, основными инструментами, через которые граждане будут автоматически получать платежные документы для оплаты ЖКУ, станут система "ГИС ЖКХ" и портал "Госуслуги". Этот процесс планируют завершить до 2027 года, и такой шаг обусловлен выполнением указаний президента Владимира Путина и поручений вице-премьера Марата Хуснуллина, пишут "Известия".
Главная цель нововведения – создание единой цифровой платформы для управления жилищно-коммунальными услугами. Это позволит сделать процесс получения и оплаты коммунальных услуг более удобным и прозрачным для граждан. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что электронные квитанции планируют приравнять к бумажным: их размещение в "ГИС ЖКХ" и на "Госуслугах" будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю.
Для большинства управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг внедрение электронных квитанций будет выгодным шагом. Это позволит существенно сократить затраты на печать и отправку бумажных документов, улучшив при этом качество обслуживания клиентов.
Поддерживают тренд и банки, которые в последние годы активно внедряют новейшие технологии, позволяя клиентам оплачивать коммунальные услуги на сайте и через мобильные приложения. Уже сейчас многие банки предлагают своим пользователям удобные способы оплаты с минимальными усилиями.
Например, через ВТБ оплатить можно по QR‑коду и реквизитам. Кроме того, в рамках нового функционала онлайн-банкинга клиенты могут отправлять файлы с квитанциями на оплату напрямую из галереи телефона, почты или мессенджеров в формате PDF, JPG и PNG. Если QR‑код не распознается, система автоматически считает реквизиты с квитанции.
Сбербанк также дает клиентам возможность оплаты коммунальных услуг через мобильное приложение и интернет‑банк. Клиенты могут выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счет или использовать QR‑код с квитанции.
Оплату ЖКУ через мобильное приложение, где можно выбрать нужного поставщика и сразу произвести платеж, можно сделать и в Альфа‑Банке. У банка также есть возможность настроить уведомления о новых счетах, чтобы пользователи не забывали о сроках оплаты.
Также же способы оплаты предоставляют Райффайзенбанк, Т-Банк и другие банки. Эксперты прогнозируют, что банки продолжат введение новых опций, которые сделают расчет за жилищно-коммунальные услуги еще проще и быстрее.
12:06:17 26-11-2025
Переход на электронные квитанции? Я чо-то не понимаю? Лет 10, а то и больше по электронным оплачиваю.
12:07:32 26-11-2025
Вот моя матушка обрадуется!!! У неё телефон кнопочный.
16:00:42 26-11-2025
Гость (12:07:32 26-11-2025) Вот моя матушка обрадуется!!! У неё телефон кнопочный.... самому не стыдно, кнопочный ты наш.
12:07:58 26-11-2025
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что электронные квитанции планируют приравнять к бумажным: их размещение в "ГИС ЖКХ" и на "Госуслугах" будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю.////////////// Потребителя обяжут зарегиться на соответствующих порталах. Выбора нет. Затем станут менять эти электронные квитанции время от времени, как им захочется. Потребитель будет бегать и доказывать, что он не верблюд.
12:10:00 26-11-2025
Уже много лет платим через систему Город, непонятно о чем тема статьи вообще ?
12:30:22 26-11-2025
Гость (12:10:00 26-11-2025) Уже много лет платим через систему Город, непонятно о чем те... Ты скоро об этом узнаешь!
12:35:09 26-11-2025
Гость (12:10:00 26-11-2025) Уже много лет платим через систему Город, непонятно о чем те... Тоже плачу через систему Город в кабинете Сбера. Только там в обязательном порядке берут с пенсионеров вознаграждение. Президент им не указ.
12:54:37 26-11-2025
Гость (12:35:09 26-11-2025) Тоже плачу через систему Город в кабинете Сбера. Только там... Это система город берет, а указ для банков. Сбербанк не берет…
13:01:11 26-11-2025
Гость (12:54:37 26-11-2025) Это система город берет, а указ для банков. Сбербанк не бере... А в ВТБ в личном кабинете также онлайн платишь через систему город и нет никакого вознаграждения.
14:55:53 26-11-2025
Гость (12:54:37 26-11-2025) Это система город берет, а указ для банков. Сбербанк не бере... Сбербанк не берёт только в случае если ты лично явишься в отделение банка. В остальных случаях ты для них не пенсионер.
16:16:46 26-11-2025
Гость (12:54:37 26-11-2025) Это система город берет, а указ для банков. Сбербанк не бере... нет, не система, а банк. Я подавала официальный запрос , ответ пришел - не город, а банк. Так то
09:43:18 27-11-2025
Гость (12:35:09 26-11-2025) Тоже плачу через систему Город в кабинете Сбера. Только там... в чек -то посмотри - черным по белому написано кто берет комиссию с тебя
12:29:32 26-11-2025
...через ВТБ оплатить можно...
Ну-ну. Этот ВТБ с перепугу за частые мелкие переводы своим клиентам карты и личные кабинеты блокирует на раз-два. Связываться с этим банком себе дороже.
12:51:57 26-11-2025
При оплате через Совкомбанк списывалась общая сумма, УК должна была распределять по поставщикам услуг. Сначала так и сделали, но отщипнули себе 1000 от оплаты за отопление. Потом больше. В итоге стали забирать всё Попросили распечатку в банке, распечатали, среди прочих операций указана «оплата ЖКУ» , но кому перечислили, не уточняют. Попробуй разберись.
09:52:36 27-11-2025
Гость (12:51:57 26-11-2025) При оплате через Совкомбанк списывалась общая сумма, УК дол... в банке перед оплатой нужно было учтонить - платеж будет уйдет на всех поставщиков в квитанции или нет ! и все!
а если вы просто ввели реквизиты своей управляшки, то что вы еще ждете? тогда в управляшку вся сумма целиком и ушла ...
13:12:19 26-11-2025
ВЦ жкх на что жить будут?
13:12:54 26-11-2025
Поря госуслуги закрывать
13:34:12 26-11-2025
Система оплаты должна быть прежде всего надежной. А вся эта электронка - рай для мошенников. Прежде всего для наших, доморощенных. Помнится, несколько лет назад одна электрическая компашка, с которой полБарнаула, наверное, состояло в судебных тяжбах, решила поменять свой сайт в той же системе "Город", и под этим соусом выставила гражданам огроменные счета в электронных квитанциях. Шум поднялся, конечно, квитанции быстро убрали, сославшись на сбой. Но мало кто обратил внимание, что вместе с этими квитанциями из ЛК пропали все данные за предыдущие годы. И так и не появились, несмотря на клятвенные обещания компании. То есть теоретически компания может любому за эти прошедшие годы накинуть какой-нибудь долг и подать в суд - а вам и крыть-то нечем, ибо никаких документов о том, что вы честно все оплатили, у вас нет. И взять их неоткуда (если вы, конечно, не распечатали в свое время себе эти квитанции, не желая быть наивным лохом). Ловкость рук - и никакого мошенства!))
15:22:50 26-11-2025
Гость (13:34:12 26-11-2025) Система оплаты должна быть прежде всего надежной. А вся эта ...
вот поэтому я все платежи и квитанции распечатываю и храню
16:57:53 26-11-2025
Гость (15:22:50 26-11-2025) вот поэтому я все платежи и квитанции распечатываю и хра... Шапочка из фольги прилагается?
14:16:18 26-11-2025
"Это позволит существенно сократить затраты на печать и отправку бумажных документов, улучшив при этом качество обслуживания клиентов." Что-то гложут сомнения на этот счет...