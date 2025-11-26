Оплата по фото. В России обсуждают переход на электронные квитанции за ЖКУ

Тренд на цифровизацию активно поддерживают и банки

26 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Счет за ЖКУ. Коммуналка / Фото: amic.ru

Россия продолжает цифровизацию жилищно-коммунального сектора. Минстрой вынес на рассмотрение законопроект о массовом внедрении электронных квитанций для оплаты коммунальных услуг. С новшествами выступают и банки.

По задумке министерства, основными инструментами, через которые граждане будут автоматически получать платежные документы для оплаты ЖКУ, станут система "ГИС ЖКХ" и портал "Госуслуги". Этот процесс планируют завершить до 2027 года, и такой шаг обусловлен выполнением указаний президента Владимира Путина и поручений вице-премьера Марата Хуснуллина, пишут "Известия".

Главная цель нововведения – создание единой цифровой платформы для управления жилищно-коммунальными услугами. Это позволит сделать процесс получения и оплаты коммунальных услуг более удобным и прозрачным для граждан. В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что электронные квитанции планируют приравнять к бумажным: их размещение в "ГИС ЖКХ" и на "Госуслугах" будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю.

Для большинства управляющих компаний и поставщиков коммунальных услуг внедрение электронных квитанций будет выгодным шагом. Это позволит существенно сократить затраты на печать и отправку бумажных документов, улучшив при этом качество обслуживания клиентов.

Поддерживают тренд и банки, которые в последние годы активно внедряют новейшие технологии, позволяя клиентам оплачивать коммунальные услуги на сайте и через мобильные приложения. Уже сейчас многие банки предлагают своим пользователям удобные способы оплаты с минимальными усилиями.

Например, через ВТБ оплатить можно по QR‑коду и реквизитам. Кроме того, в рамках нового функционала онлайн-банкинга клиенты могут отправлять файлы с квитанциями на оплату напрямую из галереи телефона, почты или мессенджеров в формате PDF, JPG и PNG. Если QR‑код не распознается, система автоматически считает реквизиты с квитанции.

Сбербанк также дает клиентам возможность оплаты коммунальных услуг через мобильное приложение и интернет‑банк. Клиенты могут выбрать поставщика услуг, ввести лицевой счет или использовать QR‑код с квитанции.

Оплату ЖКУ через мобильное приложение, где можно выбрать нужного поставщика и сразу произвести платеж, можно сделать и в Альфа‑Банке. У банка также есть возможность настроить уведомления о новых счетах, чтобы пользователи не забывали о сроках оплаты.

Также же способы оплаты предоставляют Райффайзенбанк, Т-Банк и другие банки. Эксперты прогнозируют, что банки продолжат введение новых опций, которые сделают расчет за жилищно-коммунальные услуги еще проще и быстрее.