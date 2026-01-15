В храме Иоанна Богослова хлорировали емкости для раздачи воды перед Крещением
"Росводоканал Барнаул" помогает храму в подготовке к празднику
15 января 2026, 14:00, ИА Амител
В Барнауле идет подготовка к празднику Крещения Господня: городской водоканал собирается обеспечить водой храм Иоанна Богослова и уже обработал хлором емкости для ее раздачи.
«Водоканал уже много лет помогает храму в подготовке к Крещению Господню. Мы заранее готовим специальную автоцистерну: проводим ее полную санитарную обработку, а наши лаборанты берут пробы воды, чтобы убедиться в ее безупречном соответствии нормам», – сообщили в организации.
Храмовые емкости хлорировали на этой неделе, чтобы "освященная вода была чистой и безопасной". Отмечается, что в этом году водоканал на благотворительной основе доставит для нужд прихода 60 куб. м питьевой воды 18 и 19 января.
Ранее организация помогла залить ледяную горку на главной праздничной площади в Барнауле – компания предоставила для этого необходимую технику.
Напомним, Крещение Господне христиане будут отмечать в этом году 19 января. В краевой столице сделают две официальные купели: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. Крещенский городок у Нового моста уже строится.
14:07:40 15-01-2026
Как это? Зачем хлорировать? Это же богохульство и неверие!
14:13:25 15-01-2026
а если не хлорировать - волшебство не случится!
14:19:19 15-01-2026
так то серебро значительно лучше очищает воду, чем хлор, и запаха нет
14:37:41 15-01-2026
Бгг (14:19:19 15-01-2026) так то серебро значительно лучше очищает воду, чем хлор, и з... Серебро в основном эффективно против бактерий, против вирусов его действие ограничено. Медленное действие — в лабораторных условиях ионы серебра могут за 1–2 часа убить бактерии в воде, но это несравнимо медленнее, чем хлор, действующий за секунды или минуты.
Хлор воздействует на бактерии, вирусы, водоросли, грибки. При достаточной дозе хлор убивает 99,9% большинства патогенов.
15:29:50 15-01-2026
чудеса чудесами, но святой хлор ещё никто не отменял. без него чуда не произойдет, а произойдет только дизентерия ☝️
18:28:10 15-01-2026
Средневековье
19:05:16 15-01-2026
а почему все считают, что в крещенской воде должны погибнуть микробы? Они ведь тоже созданья божьи. Так что только хлор.
22:34:32 15-01-2026
Поищите на видеохостингах "чин омовения мощей", впечатлит навсегда. Несмотря на хлорирование.
08:19:06 16-01-2026
21 век, а тут такое мракобесие. Народ массово тупеет и нуждается в неотложной психокоррекции!