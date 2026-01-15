В храме Иоанна Богослова хлорировали емкости для раздачи воды перед Крещением

"Росводоканал Барнаул" помогает храму в подготовке к празднику

15 января 2026, 14:00, ИА Амител

Водоканал обеспечит храм водой / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле идет подготовка к празднику Крещения Господня: городской водоканал собирается обеспечить водой храм Иоанна Богослова и уже обработал хлором емкости для ее раздачи.

«Водоканал уже много лет помогает храму в подготовке к Крещению Господню. Мы заранее готовим специальную автоцистерну: проводим ее полную санитарную обработку, а наши лаборанты берут пробы воды, чтобы убедиться в ее безупречном соответствии нормам», – сообщили в организации.

Храмовые емкости хлорировали на этой неделе, чтобы "освященная вода была чистой и безопасной". Отмечается, что в этом году водоканал на благотворительной основе доставит для нужд прихода 60 куб. м питьевой воды 18 и 19 января.

Ранее организация помогла залить ледяную горку на главной праздничной площади в Барнауле – компания предоставила для этого необходимую технику.

Напомним, Крещение Господне христиане будут отмечать в этом году 19 января. В краевой столице сделают две официальные купели: на реке Оби в районе Нового моста и на озере Пионерском в поселке Борзовая Заимка. Крещенский городок у Нового моста уже строится.