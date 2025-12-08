В Испании женщину уволили за то, что она приходила на работу раньше графика
Работодатель утверждал, что пользы от ее присутствия до начала рабочего дня нет
08 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
В Испании суд подтвердил увольнение сотрудницы курьерской службы из Аликанте, которую лишили работы за то, что она приходила слишком рано. Контракт четко фиксировал начало смены в 07:30 утра, однако женщина регулярно появлялась на рабочем месте на 30–40 минут раньше, чем и вызвала недовольство руководства, пишет Oddity Central.
Первые предупреждения она получила еще в 2023 году, затем последовали жесткие замечания, но график она не изменила. Работодатель утверждал, что пользы от ее присутствия до начала рабочего дня нет – задач в это время просто не существовало. В итоге в начале 2025 года компанию такой "перфекционизм" перестал устраивать, и сотрудницу уволили.
Женщина попыталась оспорить увольнение в суде, однако после длительных разбирательств Фемида поддержала позицию работодателя. Судьи сочли постоянные ранние приходы "серьезным нарушением", подорвавшим доверие между сторонами.
«В конечном счете считается, что поведение работника […] является достаточно серьезным и важным, чтобы квалифицировать его как очень серьезное нарушение, связанное с нелояльностью, злоупотреблением доверием и неповиновением, что оправдывает расторжение трудовых отношений», – отметили в компании.
Ранее сообщалось, что в России работодатель вправе применить дисциплинарные меры к сотруднику, злоупотребляющему перекурами в течение рабочего дня. Данное нарушение рассматривается как проступок с точки зрения и трудового законодательства РФ, и внутренних регламентов компании.
02:53:50 09-12-2025
все верно. за раннее появление, за поздний уход, частое курение, частое посещение туалета и тп. - все есть в трудовом договоре. это стандарт. у каждого работника карта личная и по ней датчики считывают его работу и перемещение. во многих офисах крупных компаний так
06:21:06 09-12-2025
я знал человека, которого уволили за то, что он на работе был трезвым
08:49:21 09-12-2025
Гость (06:21:06 09-12-2025) я знал человека, которого уволили за то, что он на работе бы... Знал? Потом он спился с горя?)
11:06:20 09-12-2025
не знаю. я с ним даавно не общался. он был вахтёром. как-то у него не было выпить. люди просто увидели его трезвым.
09:38:42 09-12-2025
Гость (06:21:06 09-12-2025) я знал человека, которого уволили за то, что он на работе бы...
Медведев?
11:09:48 09-12-2025
Много лет прихожу на час раньше, как до сих пор не уволили, не знаю...
11:18:45 09-12-2025
Было время, приходилось приезжать в офис пораньше, чтобы пробку в час пик объехать. Или раньше на полчаса или на пару часов позже. До появления коллег успевал основную часть работы сделать. Потом начинались звонки, планёрки и прочая корпоративная муть - работать становилось некогда.
Любая ситуация интересна контекстом. Если там нелады с коллективом - это одно, обстоятельства - это другое. Может, ребёнка надо из садика забирать, например.
11:34:57 09-12-2025
Для редакции, фото генерированные как правило, жуть! .. (много чего можно наговорить). Просьба - не выставлять, если это экономия денег, берите любые бесплатные, но натуральные.
17:59:00 10-12-2025
dok_СФ (11:34:57 09-12-2025) Для редакции, фото генерированные как правило, жуть! .. (мно... Не знаю, вроде симпатичная картинка. Мы сюда за новостью пришли в первую очередь, главное передать смысл
13:40:59 09-12-2025
Не ну а че дома делать, если на работе светло, тепло, кулер с водичкой, комп с интернетом, кресло удобное, свой стол. Может быть у человека дома нет всего этого. У некоторых даже дома нет своего.
14:49:24 09-12-2025
Гость (13:40:59 09-12-2025) Не ну а че дома делать, если на работе светло, тепло, кулер ... А так пришёл на работу и трудись над проектом.Как только проект закончится,деньги получишь,а там и новый проект.