НОВОСТИОбщество

В Испании женщину уволили за то, что она приходила на работу раньше графика

Работодатель утверждал, что пользы от ее присутствия до начала рабочего дня нет

08 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Испании суд подтвердил увольнение сотрудницы курьерской службы из Аликанте, которую лишили работы за то, что она приходила слишком рано. Контракт четко фиксировал начало смены в 07:30 утра, однако женщина регулярно появлялась на рабочем месте на 30–40 минут раньше, чем и вызвала недовольство руководства, пишет Oddity Central.

Первые предупреждения она получила еще в 2023 году, затем последовали жесткие замечания, но график она не изменила. Работодатель утверждал, что пользы от ее присутствия до начала рабочего дня нет – задач в это время просто не существовало. В итоге в начале 2025 года компанию такой "перфекционизм" перестал устраивать, и сотрудницу уволили.

Женщина попыталась оспорить увольнение в суде, однако после длительных разбирательств Фемида поддержала позицию работодателя. Судьи сочли постоянные ранние приходы "серьезным нарушением", подорвавшим доверие между сторонами.

«В конечном счете считается, что поведение работника […] является достаточно серьезным и важным, чтобы квалифицировать его как очень серьезное нарушение, связанное с нелояльностью, злоупотреблением доверием и неповиновением, что оправдывает расторжение трудовых отношений», – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в России работодатель вправе применить дисциплинарные меры к сотруднику, злоупотребляющему перекурами в течение рабочего дня. Данное нарушение рассматривается как проступок с точки зрения и трудового законодательства РФ, и внутренних регламентов компании.

Завод

На барнаульском заводе "Алттранс" опровергли массовые увольнения сотрудников

Ранее работники Алтайского трансформаторного завода сообщали, что на предприятии могли уволить около 300 человек
НОВОСТИОбщество

Работа

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

02:53:50 09-12-2025

все верно. за раннее появление, за поздний уход, частое курение, частое посещение туалета и тп. - все есть в трудовом договоре. это стандарт. у каждого работника карта личная и по ней датчики считывают его работу и перемещение. во многих офисах крупных компаний так

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:21:06 09-12-2025

я знал человека, которого уволили за то, что он на работе был трезвым

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:21 09-12-2025

Гость (06:21:06 09-12-2025) я знал человека, которого уволили за то, что он на работе бы... Знал? Потом он спился с горя?)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:20 09-12-2025


не знаю. я с ним даавно не общался. он был вахтёром. как-то у него не было выпить. люди просто увидели его трезвым.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:42 09-12-2025

Гость (06:21:06 09-12-2025) я знал человека, которого уволили за то, что он на работе бы...
Медведев?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:48 09-12-2025

Много лет прихожу на час раньше, как до сих пор не уволили, не знаю...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:45 09-12-2025

Было время, приходилось приезжать в офис пораньше, чтобы пробку в час пик объехать. Или раньше на полчаса или на пару часов позже. До появления коллег успевал основную часть работы сделать. Потом начинались звонки, планёрки и прочая корпоративная муть - работать становилось некогда.

Любая ситуация интересна контекстом. Если там нелады с коллективом - это одно, обстоятельства - это другое. Может, ребёнка надо из садика забирать, например.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:34:57 09-12-2025

Для редакции, фото генерированные как правило, жуть! .. (много чего можно наговорить). Просьба - не выставлять, если это экономия денег, берите любые бесплатные, но натуральные.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шимпанзе

17:59:00 10-12-2025

dok_СФ (11:34:57 09-12-2025) Для редакции, фото генерированные как правило, жуть! .. (мно... Не знаю, вроде симпатичная картинка. Мы сюда за новостью пришли в первую очередь, главное передать смысл

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:59 09-12-2025

Не ну а че дома делать, если на работе светло, тепло, кулер с водичкой, комп с интернетом, кресло удобное, свой стол. Может быть у человека дома нет всего этого. У некоторых даже дома нет своего.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:24 09-12-2025

Гость (13:40:59 09-12-2025) Не ну а че дома делать, если на работе светло, тепло, кулер ... А так пришёл на работу и трудись над проектом.Как только проект закончится,деньги получишь,а там и новый проект.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров