В Испании женщину уволили за то, что она приходила на работу раньше графика

08 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Неуверенный сотрудник на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Испании суд подтвердил увольнение сотрудницы курьерской службы из Аликанте, которую лишили работы за то, что она приходила слишком рано. Контракт четко фиксировал начало смены в 07:30 утра, однако женщина регулярно появлялась на рабочем месте на 30–40 минут раньше, чем и вызвала недовольство руководства, пишет Oddity Central.

Первые предупреждения она получила еще в 2023 году, затем последовали жесткие замечания, но график она не изменила. Работодатель утверждал, что пользы от ее присутствия до начала рабочего дня нет – задач в это время просто не существовало. В итоге в начале 2025 года компанию такой "перфекционизм" перестал устраивать, и сотрудницу уволили.

Женщина попыталась оспорить увольнение в суде, однако после длительных разбирательств Фемида поддержала позицию работодателя. Судьи сочли постоянные ранние приходы "серьезным нарушением", подорвавшим доверие между сторонами.

«В конечном счете считается, что поведение работника […] является достаточно серьезным и важным, чтобы квалифицировать его как очень серьезное нарушение, связанное с нелояльностью, злоупотреблением доверием и неповиновением, что оправдывает расторжение трудовых отношений», – отметили в компании.

