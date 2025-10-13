На барнаульском заводе "Алттранс" опровергли массовые увольнения сотрудников

Ранее работники Алтайского трансформаторного завода сообщали, что на предприятии могли уволить около 300 человек

13 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Завод "Алттранс" / Скриншот из видео на сайте alttrans.ru

Гендиректор Алтайского трансформаторного завода Александр Карлов опроверг массовое увольнение работников предприятия. Никаких сокращений, о которых рассказывали бывшие сотрудники производства, на предприятии не проводилось, заявил он в ответ на запрос amic.ru.

Карлов отметил, что информация об увольнениях недостоверна и "основана на слухах и домыслах". По его словам, прием и увольнение сотрудников на любом заводе является "обычной практикой" и в период высокого уровня безработицы "работники имеют возможности выбирать условия труда, которые кажутся им более привлекательными".

«На предприятии не проходит сокращения численности работников, тем более массового. Более того, на предприятии не проводится мероприятий по сокращению штата. Работники не переводятся на низкооплачиваемые должности и заработная плата на предприятии в текущем году не понижалась. В настоящее время полностью сформирован план производства на ноябрь 2025 года и принимаются заказы на декабрь 2025 года», – пояснил Александр Карлов.

Также руководитель предприятия подчеркнул, что вся деятельность Алтайского трансформаторного завода, в том числе и кадровая работа, "строится на четком и безусловном выполнении требований действующего законодательства". Карлов добавил, что тендеры разыгрываются "на регулярной основе", и проигрыш в отдельном конкурсе "является обычной практикой".

Ранее в Управлении Алтайского края по труду и занятости Business FM рассказывали, что по состоянию на 29 сентября 2025 года им информации о сокращениях на "Алттрансе" не поступало.

Напомним, что несколько бывших работников завода рассказали amic.ru о том, что на заводе могли уволить около 300 человек с сентября 2025 года. При этом (судя по информации на сайте checko.ru) на "Алттрансе" в 2024 году работало 660 человек. Источник радиостанции Business FM также говорил, что несколько десятков сотрудников предприятия (преимущественно пожилого возраста) написали по рекомендации руководства заявление об увольнении "по собственному желанию". По его словам, некоторым специалистам также предлагали занять более низкооплачиваемые должности (например, уборщика), из-за чего они уходили с предприятия.