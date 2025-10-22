За частые перекуры на работе могут уволить
Работодатели считают, что такие сотрудники слишком много времени тратят на перекур
22 октября 2025, 15:25, ИА Амител
В России работодатель вправе применить дисциплинарные меры к сотруднику, злоупотребляющему перекурами в течение рабочего дня. Данное нарушение рассматривается как проступок с точки зрения и трудового законодательства РФ, и внутренних регламентов компании. Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития Роскачества, сообщила RT, что в качестве наказания может быть объявлен выговор, применено взыскание или даже произведено увольнение.
Эксперт отметила, что работники должны соблюдать внутренний трудовой распорядок. Систематические и длительные перекуры, выходящие за рамки установленных перерывов на отдых и обед, могут квалифицироваться как нарушение этих правил и повлечь за собой дисциплинарную ответственность в соответствии с установленной процедурой.
При этом она подчеркнула, что увольнение является крайней мерой, применимой в случаях, когда работник уже имеет дисциплинарное взыскание.
Увольнять курильщиков. Я за
Гость (15:31:02 22-10-2025) Увольнять курильщиков. Я за... Ты Д'Артаньян, чтоль? "Один за всех"?
Гость (15:31:02 22-10-2025) Увольнять курильщиков. Я за... мы тоже увольняем. влет, пинка под зад. если малоквалифицированный или страдает проет - то сразу свободен. и без ЗП
у нас так, почти.... было !!
Раньше фиксировали время в курилках.
И было что время перекура - без 5 минут каждого чётного часа.
А ещё один начальник говорил - Почему они стоят и не работают ????!!!
Дайте им веники !!! Пусть подметают !!!!
Шинник (15:32:18 22-10-2025) у нас так, почти.... было !!Раньше фиксировали время в ... читал вологодские дела 1937 года. Мужик курил не 5 а 8 минут. Мимо шел начальник. Который засек выявил нарушение и сдал. И мужик за лишние 2 минуты получил 10 лет лесоповала
Гость (17:11:00 22-10-2025) читал вологодские дела 1937 года. Мужик курил не 5 а 8 минут...
ой, это из тех же источников, что и солженицын свои байки собирал
Это только рукамиводитель какого-то там департамента себя считает экспертом или еще кто-то?
Разрешить чай-курить на рабочем месте - и проблема исчезает сама собой. А всякие "зожники", коих 0,2% от общего числа сотрудников, уволятся сами и перестанут сворачивать кровь всему коллективу.
зачем увольнять, если можно сразу не брать
А если курильщик выполняет поставленную задачу наравне с не курящими?
Гость (20:56:54 22-10-2025) А если курильщик выполняет поставленную задачу наравне с не ... фонарь на лоб, чтоб ночью работал
зарплату некурящим 5% все равно не добавили...а обещали...