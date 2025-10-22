Работодатели считают, что такие сотрудники слишком много времени тратят на перекур

22 октября 2025, 15:25, ИА Амител

Сигарета / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России работодатель вправе применить дисциплинарные меры к сотруднику, злоупотребляющему перекурами в течение рабочего дня. Данное нарушение рассматривается как проступок с точки зрения и трудового законодательства РФ, и внутренних регламентов компании. Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития Роскачества, сообщила RT, что в качестве наказания может быть объявлен выговор, применено взыскание или даже произведено увольнение.

Эксперт отметила, что работники должны соблюдать внутренний трудовой распорядок. Систематические и длительные перекуры, выходящие за рамки установленных перерывов на отдых и обед, могут квалифицироваться как нарушение этих правил и повлечь за собой дисциплинарную ответственность в соответствии с установленной процедурой.

При этом она подчеркнула, что увольнение является крайней мерой, применимой в случаях, когда работник уже имеет дисциплинарное взыскание.