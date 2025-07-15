В Кремле оценили слова Трампа о новых поставках вооружений Украине
Песков назвал ультиматум Трампа сигналом к продолжению конфликта на Украине
15 июля 2025, 19:28, ИА Амител
Высказывания президента США Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине и возможных санкциях против России воспримут на Украине как сигнал к продолжению конфликта. Как сообщает "Газета.ru", об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока однозначно можно сказать одно: решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", – заявил он.
14 июля американский президент в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении "вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине".
20:29:37 15-07-2025
Раньше Обама был виноват
Теперь Трамп
21:47:36 15-07-2025
Стравив друг с другом, аки петухов,
Безумных московитов и хохлов,
Пупок от смеха Запад надрывает:
Себя славяне САМИ(!) убивают...
21:59:08 15-07-2025
Что хотели от Трампа. Байден хоть о мире не глаголил.