В Кремле оценили слова Трампа о новых поставках вооружений Украине

Песков назвал ультиматум Трампа сигналом к продолжению конфликта на Украине

15 июля 2025, 19:28, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Высказывания президента США Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине и возможных санкциях против России воспримут на Украине как сигнал к продолжению конфликта. Как сообщает "Газета.ru", об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока однозначно можно сказать одно: решение, которое принимается и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимается не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", – заявил он.

14 июля американский президент в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении "вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине".