В Крыму разбился самолет Ан-26, погибло 29 человек
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность
01 апреля 2026, 07:33, ИА Амител
Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с самолетом Ан-26, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в Минобороны России, позже поисково-спасательная группа обнаружила место катастрофы. В ведомстве доложили, что шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли.
Самолет врезался в скалу. Поражающего воздействия по воздушному судну не было. Предварительная причина — техническая неисправность.
На месте крушения работает комиссия Минобороны. Обстоятельства трагедии выясняются.
07:55:05 01-04-2026
техническая неисправность -- ни дрон?
09:57:30 01-04-2026
Неужели еще народ летает на АНе
10:07:30 01-04-2026
Гость (09:57:30 01-04-2026) Неужели еще народ летает на АНе... Скоро придется последние нерассыпавшиеся кукурузники использовать...
10:26:26 01-04-2026
Люди так легкомысленно относятся к обстановке окружающей. Жаль погибших людей.
10:57:26 01-04-2026
Аккуратнее с картинками, пока не "предъявили" компании Аирбас и Аэрофлот, не имеющие отношения к катастрофе.