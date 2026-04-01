По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность

01 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с самолетом Ан-26, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Минобороны России, позже поисково-спасательная группа обнаружила место катастрофы. В ведомстве доложили, что шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли.

Самолет врезался в скалу. Поражающего воздействия по воздушному судну не было. Предварительная причина — техническая неисправность.

На месте крушения работает комиссия Минобороны. Обстоятельства трагедии выясняются.