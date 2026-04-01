В Крыму разбился самолет Ан-26, погибло 29 человек

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность

01 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Самолеты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
31 марта около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с самолетом Ан-26, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Минобороны России, позже поисково-спасательная группа обнаружила место катастрофы. В ведомстве доложили, что шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли.

Самолет врезался в скалу. Поражающего воздействия по воздушному судну не было. Предварительная причина — техническая неисправность.

На месте крушения работает комиссия Минобороны. Обстоятельства трагедии выясняются.

Гость

07:55:05 01-04-2026

техническая неисправность -- ни дрон?

Гость

09:57:30 01-04-2026

Неужели еще народ летает на АНе

Гость

10:07:30 01-04-2026

Гость (09:57:30 01-04-2026) Неужели еще народ летает на АНе... Скоро придется последние нерассыпавшиеся кукурузники использовать...

Гость

10:26:26 01-04-2026

Люди так легкомысленно относятся к обстановке окружающей. Жаль погибших людей.

ДМВ

10:57:26 01-04-2026

Аккуратнее с картинками, пока не "предъявили" компании Аирбас и Аэрофлот, не имеющие отношения к катастрофе.

