В Новосибирске предложили возродить психбольницы после нападения курьера на пенсионерку

Психически больные способны причинить серьезный вред окружающим

04 декабря 2025, 17:45, ИА Амител

Нападавший курьер / Скриншот из видео АСТ-54 Black

Ранее новостные каналы Новосибирска распространили видео, вызвавшее широкий резонанс: на записи видно, как курьер службы доставки "Купер" наносит удар ногой по голове пожилой женщине в переходе рядом с часовней Святого Николая Чудотворца. После удара пенсионерка падает и ударяется головой о стену. Инцидент произошел поздним вечером 1 декабря, пишет "Om1 Новосибирск".

Позднее в Сети появилось еще одно видео с участием того же мужчины. На нем курьер ведет себя агрессивно на улице – плюет в сторону прохожих и провоцирует окружающих на конфликт. По словам очевидцев, замечания на него не действовали, и он продолжал вести себя неадекватно.

Бывший депутат Госдумы от Новосибирска Вера Ганзя прокомментировала произошедшее. Она отметила, что человек в нормальном состоянии вряд ли проявлял бы столь необъяснимую агрессию. Позднее стало известно, что нападавшим оказался 28-летний курьер Дмитрий, состоявший на учете у психиатров.

Вера Ганзя объяснила, что ухудшение экономической ситуации и постоянные стрессы оказывают влияние на психику людей, а в условиях "оптимизации" лечебных учреждений многие психиатрические клиники были сокращены.

«Неадекватных людей отправили на улицы. Чтобы предотвратить такие инциденты, нужно своевременно изолировать опасных граждан в закрытые учреждения», – заявила она.

Экс-депутат подчеркнула, что психически больные способны причинить серьезный вред окружающим, и для предотвращения подобных ситуаций необходимо вернуть психиатрические учреждения в достаточном количестве.

«Нужно менять нормативную базу и убрать кучу разных согласований, необходимых для изоляции агрессивного и опасного гражданина в психиатрическую клинику», – добавила Ганзя.

