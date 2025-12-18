В Новосибирске представили первый рэп-альбом, посвященный бойцам СВО

На его создание было выделено 5 млн рублей

18 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Продюсер Юрий Турцев / Фото: Om1 Новосибирск

Первый официальный рэп-альбом на тему СВО "Рэп Взвод / Слава России!" был выпущен с бюджетом 5 миллионов рублей, однако не стал массовым хитом. Причины этого в интервью "Оm1 Новосибирск" объяснил музыкальный продюсер Юрий Турцев, основатель Soul Rhyme Label.

По словам Турцева, сравнивать бюджет релиза напрямую с числом прослушиваний некорректно. Значительная часть средств пошла не на рекламу, а на гонорары артистам и сопутствующие расходы. При этом стоимость одного прослушивания через рекламу может варьироваться от 20 копеек до 10 рублей.

«Бюджет в 5 млн рублей может дать как 100 тысяч прослушиваний, так и миллион и более – все зависит от того, как и куда тратятся деньги», – пояснил продюсер.

Турцев подчеркнул, что данные на "витрине" альбома (например, в VK Музыке) часто не отражают реальных охватов. Множество прослушиваний происходит через плейлисты и другие каналы, что не всегда учитывается в основном счетчике.

«Смотреть нужно не на витрину, а в аналитику. Только там видно реальные охваты и результат», – отметил он.

Продюсер также высказал мнение, что широкая аудитория начинает активно интересоваться музыкой на тему СВО, только когда она затрагивает их личный опыт – семью, друзей, непосредственное соприкосновение с событиями. Даже его личный проект – песня "Не падай, солдат" – не вызвал массового ажиотажа.

Таким образом, по мнению эксперта, относительно скромные публичные показатели альбома могут быть связаны не с качеством продукта, а со спецификой распределения бюджета, методологией подсчета статистики и особенностями восприятия темы слушателями.