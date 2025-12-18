В Новосибирске представили первый рэп-альбом, посвященный бойцам СВО
На его создание было выделено 5 млн рублей
Первый официальный рэп-альбом на тему СВО "Рэп Взвод / Слава России!" был выпущен с бюджетом 5 миллионов рублей, однако не стал массовым хитом. Причины этого в интервью "Оm1 Новосибирск" объяснил музыкальный продюсер Юрий Турцев, основатель Soul Rhyme Label.
По словам Турцева, сравнивать бюджет релиза напрямую с числом прослушиваний некорректно. Значительная часть средств пошла не на рекламу, а на гонорары артистам и сопутствующие расходы. При этом стоимость одного прослушивания через рекламу может варьироваться от 20 копеек до 10 рублей.
«Бюджет в 5 млн рублей может дать как 100 тысяч прослушиваний, так и миллион и более – все зависит от того, как и куда тратятся деньги», – пояснил продюсер.
Турцев подчеркнул, что данные на "витрине" альбома (например, в VK Музыке) часто не отражают реальных охватов. Множество прослушиваний происходит через плейлисты и другие каналы, что не всегда учитывается в основном счетчике.
«Смотреть нужно не на витрину, а в аналитику. Только там видно реальные охваты и результат», – отметил он.
Продюсер также высказал мнение, что широкая аудитория начинает активно интересоваться музыкой на тему СВО, только когда она затрагивает их личный опыт – семью, друзей, непосредственное соприкосновение с событиями. Даже его личный проект – песня "Не падай, солдат" – не вызвал массового ажиотажа.
Таким образом, по мнению эксперта, относительно скромные публичные показатели альбома могут быть связаны не с качеством продукта, а со спецификой распределения бюджета, методологией подсчета статистики и особенностями восприятия темы слушателями.
На его создание было выделено 5 млн рублей - почему именно выделено, а не закупка через конкурсные процедуры по закону?
почему певун с 16м айфоном ходит?)) не, я продукцию эпл очень люблю, но здесь как-то и рыбку есть и чешую продает
Гость (11:46:28 18-12-2025) почему певун с 16м айфоном ходит?)) не, я продукцию эпл очен... вы и тут со своими запятыми
Рэп это кaл (с)
браво!!!
Гость (12:08:12 18-12-2025) Рэп это кaл (с)... Абсолютно!!!
выделено 5 мл, а собирают в помошь по крохам
гость (12:57:44 18-12-2025) выделено 5 мл, а собирают в помошь по крохам...
Не путаю распил и милостыню )))
"часто не отражают реальных охватов"
Как уклончиво объяснить, что никто не хочет это слушать