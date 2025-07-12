В новосибирской школе семикласснику сломали палец
Отец ребенка утверждает, что обращения в школьную администрацию и органы результатов не принесли
12 июля 2025, 16:38, ИА Амител
В Новосибирске 14-летнему подростку сломали палец прямо на школьной перемене, пишет "КП-Новосибирск".
Родители утверждают, что школьник уже несколько месяцев подвергался издевательствам со стороны старшеклассников.
"Где-то за месяц до ситуации с переломом мы стали замечать, что сын приходит со школы раздраженным. На теле – синяки. Вещи порваны, школьные принадлежности поломаны", – рассказал отец пострадавшего.
На вопросы при этом подросток поначалу не отвечал, замыкался, но потом все же сообщил, что его буллят ребята из восьмого класса.
Дальнейшие обращения в школьную администрацию результатов не дали. Жалобу приняли, но на этом разбирательство закончилось.
"Такое было и в 2023 году. Тогда сына тоже избили. Мы написали обращение, пригрозили правоохранительными органами. Тогда устроили встречу в учительской, обидчики извинились при учителях, и все как будто бы закончилось. А потом все началось снова", – сообщил сибиряк.
Зимой 2025-го ситуация обострилась: подростка начали поджидать у школы, валять в снегу и пинать, а затем избили в школе на перемене. Инцидент пострадавший записал на диктофон. Во время этого конфликта ему и сломали палец.
В ПДН на следующий день сообщили, что у них есть видео, где потерпевший якобы бьет первым. Но отец утверждает, что на записи вообще ничего не видно. В школе педагоги также говорят, что их сын бил первым. "Показываю свою запись – на ней все видно, они ахнули", – добавил мужчина.
В полиции квалифицировали травму как легкий вред здоровью и сообщили, что экспертиза займет около полутора месяцев. Уголовное дело не возбудили.
В школе, по словам отца, итоговый педсовет по ситуации провели без участия семьи. Их пригласили только поставить подпись в акте расследования.
"Читаю: "Участники конфликта испытывают взаимную неприязнь. Сын первым начал". Нашу видеозапись никто не учел. Я расписался с пометкой, что не согласен. И сказал: "Так я это не оставлю", – рассказал отец пострадавшего.
В итоге мужчина направил обращения в СК и Минпросвещения РФ. Оттуда обращение направили в область, а из Новосибирска родителям пришло письмо: "Буллинга не установлено. Взаимная неприязнь".
Мальчик продолжает учебу в той же школе. Администрация, по словам родителей, больше с ними не связывалась. Проверка МВД продолжается.
