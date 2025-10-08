В Петербурге сосед застрелил известного архитектора на глазах у его дочери

Убийца подкараулил архитектора у лифта и выстрелил ему в затылок

08 октября 2025, 17:38, ИА Амител

Убитый Александр Супоницкий / Фото: Telegram-канал Shot

В Санкт-Петербурге 50-летний Константин Козырев застрелил известного 73-летнего архитектора Александра Супоницкого в подъезде жилого комплекса "Царская столица" на Кременчугской улице. Трагедия произошла около девяти часов утра, когда Супоницкий провожал дочь в школу, сообщает Shot.

Убийца подкараулил архитектора у лифта и выстрелил ему в затылок из карабина прямо на глазах у ребенка. Девочка смогла убежать в квартиру, где находилась ее мать. После расправы Козырев вернулся в свою арендованную квартиру на втором этаже, поджег ее и покончил с собой.

«Как выяснилось, между мужчинами существовал давний конфликт. По одной из версий следствия, Козырев мог специально поселиться этажом ниже своей жертвы. Оба работали в строительной сфере, и мотивом убийства мог стать старый бизнес-конфликт», – пишет Telegram-канал.

Александр Супоницкий оставил значительное архитектурное наследие в Петербурге – среди его работ станции метро "Горьковская", "Фрунзенская" и "Парк Победы", Невская ратуша и яхт-клуб "Восточный". Архитектор жил с 38-летней женой Алисой и 10-летней дочерью.

Преступник уже имел судимости – за уклонение от уплаты налогов на 21 млн рублей и мошенничество в крупном размере. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.