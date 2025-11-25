В Подмосковье мать уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом

Правоохранительные органы проводят проверку

25 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Семимесячный мальчик получил тяжелые ожоги после того, как упал в кастрюлю с кипящим супом в поселке Лесной Городок. Об этом сообщает Regions.

По данным издания, женщина готовила у плиты, держа на руках маленького сына, который обхватил ее за шею. В какой-то момент ребенок соскользнул и упал в кастрюлю. Мать сразу же вытащила младенца и вызвала скорую помощь. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

«У него диагностирован термический ожог второй степени. Повреждение затронуло 85–90 процентов поверхности тела», – говорится в публикации.

Правоохранительные органы проводят проверку. По оценке экспертов издания, привлекать мать к уголовной ответственности, вероятнее всего, не будут, поскольку речь идет о несчастном случае.

