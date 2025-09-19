В районе "гетто" Новосибирска, о котором доложили Путину, прошло уже 40 рейдов
Хилокский микрорайон города считается одним из самых больших скоплений мигрантов
Городская администрация Новосибирска систематически организует проверки с целью прекращения несанкционированной торговли в Хилокском микрорайоне, известном как место расположения крупного сибирского рынка фруктов и овощей, а также компактного проживания мигрантов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона, за прошедший год было проведено 40 подобных мероприятий.
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках встречи президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций поделился впечатлениями от посещения района на окраине Новосибирска, населенного мигрантами. Слуцкий обратил внимание на неудовлетворительное санитарное состояние, "грубость и непристойное поведение", зафиксированные в этом "гетто".
«Мы взаимодействуем с прокуратурой, органами полиции, миграционной службой, Роспотребнадзором и другими ведомствами. Совместно реализуем всесторонний план действий по наведению порядка в данном районе. Хочу напомнить о некоторых направлениях этой работы. Регулярно устраиваем рейды для борьбы с нелегальной торговлей – в текущем году таких рейдов было 40, конфискуем продукцию, транспортные средства, налагаем штрафы на нарушителей», – сообщает пресс-служба, цитируя слова главы Новосибирска Максима Кудрявцева.
Он также упомянул, что городские власти приняли строгие меры и осуществили снос около 20 незаконно возведенных построек.
на высоцкого гетто еще в 2011 году начало формироваться.
у новосибирских строителей ручонки загребущие
Правый берег и Площадь Карла Маркса кишит ими, не за что за наводку
Избавьте нас от них пожалуйста, от мигрантов этих.
А кто их сюда пустил? Они здесь зачем, демографию повышать?