В районе "гетто" Новосибирска, о котором доложили Путину, прошло уже 40 рейдов

Хилокский микрорайон города считается одним из самых больших скоплений мигрантов

19 сентября 2025, 18:45, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Городская администрация Новосибирска систематически организует проверки с целью прекращения несанкционированной торговли в Хилокском микрорайоне, известном как место расположения крупного сибирского рынка фруктов и овощей, а также компактного проживания мигрантов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона, за прошедший год было проведено 40 подобных мероприятий.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в рамках встречи президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций поделился впечатлениями от посещения района на окраине Новосибирска, населенного мигрантами. Слуцкий обратил внимание на неудовлетворительное санитарное состояние, "грубость и непристойное поведение", зафиксированные в этом "гетто".

«Мы взаимодействуем с прокуратурой, органами полиции, миграционной службой, Роспотребнадзором и другими ведомствами. Совместно реализуем всесторонний план действий по наведению порядка в данном районе. Хочу напомнить о некоторых направлениях этой работы. Регулярно устраиваем рейды для борьбы с нелегальной торговлей – в текущем году таких рейдов было 40, конфискуем продукцию, транспортные средства, налагаем штрафы на нарушителей», – сообщает пресс-служба, цитируя слова главы Новосибирска Максима Кудрявцева.

Он также упомянул, что городские власти приняли строгие меры и осуществили снос около 20 незаконно возведенных построек.