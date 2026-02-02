Оклад учителей и воспитателей может составить 70% от общей зарплаты
Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России
Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выработало рекомендации по структурированию заработной платы работников сферы образования. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, предлагается устанавливать окладную часть дохода педагогов на уровне 70% от общей суммы заработной платы.
Для действующих работников отрасли предусмотрено обязательное актуализирование структуры зарплаты — ее необходимо привести в соответствие с новым подходом, обеспечив указанную долю оклада.
Инициатива преследует несколько ключевых целей. Во-первых, повысить престижность и привлекательность профессии педагога в России. Во-вторых, сократить дифференциацию в уровне оплаты труда среди работников сферы образования, и в-третьих, способствовать развитию кадрового потенциала отрасли.
Кроме того, в документах содержится рекомендация при проведении индексации зарплат направлять средства прежде всего на увеличение окладной части. Это должно закрепить достигнутую структуру дохода и обеспечить устойчивую финансовую основу для работников образования.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату для врачей и учителей. Выплату в размере оклада предполагается производить из бюджета по итогам года при отсутствии дисциплинарных взысканий.
У медиков уже довели окладную часть до 50%. И толку?
10:46:15 02-02-2026
Гость (10:34:14 02-02-2026) И толку?... стало меньше чем было
10:57:27 02-02-2026
Гость (10:34:14 02-02-2026) У медиков уже довели окладную часть до 50%. И толку?...
Давно известная фишка, чтобы повысить "престижность профессии" повышают окладную часть, но при этом снижается общая ЗП.
10:58:09 02-02-2026
Бла-бла-бла. Очередное жонглирование цифрами.
12:06:49 02-02-2026
станет 70 тыс. руб. с 01.03.2026 - остальное вода.
09:04:07 04-02-2026
Гость (12:06:49 02-02-2026) станет 70 тыс. руб. с 01.03.2026 - остальное вода....
Вот когда станет - тогда и поговорим.
12:45:16 02-02-2026
Это не система оплаты труда. Это шулерство чистой воды, разработка напёрсточников. Ни стыда, ни совести. Выборы-2026.
14:58:12 02-02-2026
единственно правильное решение проблемы учительских зарплат -
1. сделать их одинаковыми во всех регионах,
2. сделать, как в СССР, зарплату окладом голым - убрать стимулирующую часть (один из пережитков болонской системы). Именно со стимулирующей частью обманывают учителей. Болонскую систему убрали, а вот расчет зарплаты учителя (по-болонски) оставили.
3. схема расчета зарплаты учителя должна быть проста, как дважды два - четыре.
Вот тогда и кадровой проблемы не будет, и нищих учителей тоже.
16:11:23 02-02-2026
гость (14:58:12 02-02-2026) единственно правильное решение проблемы учительских зарплат ... Где в школе реализовывалась болонская система или хотя бы ее часть! Примеры!
18:48:25 02-02-2026
Гость (16:11:23 02-02-2026) Где в школе реализовывалась болонская система или хотя бы ее...
А им ч то собака болонка, что система болонская. Лишь бы минусы хлестать! Головы-то все равно пустые.
19:30:54 02-02-2026
Гость (16:11:23 02-02-2026) Где в школе реализовывалась болонская система или хотя бы ее... ой, перечислять долго, но самый главный болонский пережиток - стимулирующая система оплаты труда. Больше вреда от нее, чем пользы. Именно она причина бюрократии в школе. Учителю некогда учить, потому что все время школьное и домашнее уходит на отчеты стимулирующей части оплаты труда.
13:53:06 04-02-2026
гость (19:30:54 02-02-2026) ой, перечислять долго, но самый главный болонский пережиток ... Точно
16:20:22 02-02-2026
гость (14:58:12 02-02-2026) единственно правильное решение проблемы учительских зарплат ... Были же когда-то тарифные сетки с разрядами, снова надо вернуть. Прекратить эти фокусы Амаяка Акопяна со стимулирующими. Знакомая работает в библиотеке, рассказывала, что за работу с читателями и книгами платят смешной минимум, остальное стимулирующие , надо проводить мероприятия. Почти 60летняя бабушка с привязанными к макушке ушами изображает кролика прыжками и ужимками . Университетское филологическое образование, знание литературы - всё ерунда, а вот позориться зайчиком - ценится государством.
18:52:33 02-02-2026
Гость (16:20:22 02-02-2026) Были же когда-то тарифные сетки с разрядами, снова надо вер...
Это потому, что директор(ша) самодур(а)!
21:46:22 02-02-2026
Гость (18:52:33 02-02-2026) Это потому, что директор(ша) самодур(а)!... Она такой же зайчик,скажут прыгать и будет прыгать,она низшее звено которое не имеет права на какое то решение
15:46:40 02-02-2026
Сделайте оклад на который преподаватель может жить- именно жить. За уроки сверх нормы -отдельная оплата. Деньги перечисляемые за обучение учащихся "платников" - 50 процентов на оплату труда преподавателя, 50 процентов на развитие учебного заведения. Ни каких выплат на открытие дополнительных ставок не предусмотренные штатным расписанием или другим лицам. При выявлении нарушений директора обязательно под суд.
20:27:38 02-02-2026
Уважаемые комментаторы, вы сейчас с кем разговаривали?
21:31:04 02-02-2026
Гость (20:27:38 02-02-2026) Уважаемые комментаторы, вы сейчас с кем разговаривали?... учителя делились между собой мнением о том, как улучшить зарплату учителя
09:45:26 04-02-2026
Проблема не в том, что увеличивают какую-то часть. Окладную , стимулирующую. Проблема в том, что постоянно меняют систему оплаты труда. Измененнения системы оплаты полностью перечеркивают все эти проценты и громкие заголовки.
Ну например, в одно время постоянно везде рапортовали. Повышение учителям, новая добавка учителям и так почти каждый месяц на протяжении 5 лет ( примерно 2005-2010 это было). Но проблема в том, что фонд при этом не увеличивается. И учитель получает ровно столько же. Только процент оклада и надбавок меняется, а сама з п нет.
10:58:27 04-02-2026
Очень несправедливо , имея высшую категорию и подтвердив её через 5 лет, вновь подтверждать подтверждённое!!! А артисты разве подтверждают свои звания?У них это пожизненно.