Оклад учителей и воспитателей может составить 70% от общей зарплаты

Такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России

02 февраля 2026, 10:33, ИА Амител

Учитель / Фото из архива amic.ru

Правительство РФ совместно с работодателями и профсоюзами выработало рекомендации по структурированию заработной платы работников сферы образования. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, предлагается устанавливать окладную часть дохода педагогов на уровне 70% от общей суммы заработной платы.

Для действующих работников отрасли предусмотрено обязательное актуализирование структуры зарплаты — ее необходимо привести в соответствие с новым подходом, обеспечив указанную долю оклада.

Инициатива преследует несколько ключевых целей. Во-первых, повысить престижность и привлекательность профессии педагога в России. Во-вторых, сократить дифференциацию в уровне оплаты труда среди работников сферы образования, и в-третьих, способствовать развитию кадрового потенциала отрасли.

Кроме того, в документах содержится рекомендация при проведении индексации зарплат направлять средства прежде всего на увеличение окладной части. Это должно закрепить достигнутую структуру дохода и обеспечить устойчивую финансовую основу для работников образования.

