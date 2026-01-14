В России хотят ввести запрет на вывоз генетических данных за границу

Речь идет об информации, полученной в ходе генетических и иммунологических исследований

14 января 2026, 12:45, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на вывоз генетических данных россиян за пределы страны. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента и направлен на усиление контроля за обращением такой информации.

В пояснительных материалах указано, что инициатива призвана урегулировать порядок сбора, обработки, хранения, использования и передачи генетических данных граждан. В частности, предлагается ввести ограничения на их передачу за рубеж, а также иностранным лицам на территории России. Речь идет о сведениях, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.

Авторы законопроекта подчеркивают, что операции с генетической информацией человека, включая трансграничную передачу, приобретают исключительное значение с точки зрения безопасности государства и защиты прав граждан. В документе также отмечается, что уникальный характер генетических данных требует особых правовых механизмов охраны, отличных от тех, которые применяются к другим видам персональной информации.

Законопроект внесен правительством в Государственную Думу и в случае принятия может существенно изменить правила обращения генетических данных в стране.

