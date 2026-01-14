НОВОСТИОбщество

В России хотят ввести запрет на вывоз генетических данных за границу

Речь идет об информации, полученной в ходе генетических и иммунологических исследований

14 января 2026, 12:45, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на вывоз генетических данных россиян за пределы страны. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента и направлен на усиление контроля за обращением такой информации.

В пояснительных материалах указано, что инициатива призвана урегулировать порядок сбора, обработки, хранения, использования и передачи генетических данных граждан. В частности, предлагается ввести ограничения на их передачу за рубеж, а также иностранным лицам на территории России. Речь идет о сведениях, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.

Авторы законопроекта подчеркивают, что операции с генетической информацией человека, включая трансграничную передачу, приобретают исключительное значение с точки зрения безопасности государства и защиты прав граждан. В документе также отмечается, что уникальный характер генетических данных требует особых правовых механизмов охраны, отличных от тех, которые применяются к другим видам персональной информации.

Законопроект внесен правительством в Государственную Думу и в случае принятия может существенно изменить правила обращения генетических данных в стране.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности полностью оплачивать процедуры экстракорпорального оплодотворения женщинам, которые хотят родить от него ребенка с использованием его донорского материала.

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россияне смогут бесплатно пересадить себе органы свиней, услуга будет доступна по ОМС

Уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов
НОВОСТИЗдоровье

Россия Наука

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:50:58 14-01-2026

"Законопроект внесен правительством в Государственную Думу и в случае принятия может существенно изменить правила обращения генетических данных в стране."======== Ну все приехали, твори что хочешь.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:58 14-01-2026

А если я сам хочу передать информацию о себе в иностранную клинику?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:06 14-01-2026

Гость (13:43:58 14-01-2026) А если я сам хочу передать информацию о себе в иностранную к... Нельзя, им запрещено обрабатывать твои данные.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:42 14-01-2026

Очередной запрет, я так понимаю лечиться простым гражданам за границей теперь будет нельзя, а элите как всегда можно все.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:25:50 15-01-2026

Вы что творите !!!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров