В России хотят ввести запрет на вывоз генетических данных за границу
Речь идет об информации, полученной в ходе генетических и иммунологических исследований
14 января 2026, 12:45, ИА Амител
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на вывоз генетических данных россиян за пределы страны. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента и направлен на усиление контроля за обращением такой информации.
В пояснительных материалах указано, что инициатива призвана урегулировать порядок сбора, обработки, хранения, использования и передачи генетических данных граждан. В частности, предлагается ввести ограничения на их передачу за рубеж, а также иностранным лицам на территории России. Речь идет о сведениях, полученных в ходе генетических и иммунологических исследований.
Авторы законопроекта подчеркивают, что операции с генетической информацией человека, включая трансграничную передачу, приобретают исключительное значение с точки зрения безопасности государства и защиты прав граждан. В документе также отмечается, что уникальный характер генетических данных требует особых правовых механизмов охраны, отличных от тех, которые применяются к другим видам персональной информации.
Законопроект внесен правительством в Государственную Думу и в случае принятия может существенно изменить правила обращения генетических данных в стране.
12:50:58 14-01-2026
"Законопроект внесен правительством в Государственную Думу и в случае принятия может существенно изменить правила обращения генетических данных в стране."======== Ну все приехали, твори что хочешь.
13:43:58 14-01-2026
А если я сам хочу передать информацию о себе в иностранную клинику?
16:04:06 14-01-2026
Гость (13:43:58 14-01-2026) А если я сам хочу передать информацию о себе в иностранную к... Нельзя, им запрещено обрабатывать твои данные.
17:39:42 14-01-2026
Очередной запрет, я так понимаю лечиться простым гражданам за границей теперь будет нельзя, а элите как всегда можно все.
01:25:50 15-01-2026
Вы что творите !!!