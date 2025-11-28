В России намерены запретить входящие звонки с иностранных номеров
Цель инициативы — уменьшить число мошеннических звонков
28 ноября 2025, 21:30, ИА Амител
В России обсуждают введение ограничений на входящие звонки с иностранных номеров – эту инициативу в рамках борьбы с телефонным мошенничеством подтвердил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
По его словам, рассматривается разрешительный порядок: абоненты смогут самостоятельно запретить прием международных вызовов. Если запрет не установлен, такие звонки все равно будут выделяться специальной маркировкой или индикатором, указывающим, что звонок идет из-за границы.
Шейкин отметил, что цель инициативы – уменьшить число мошеннических звонков, которые часто совершаются из-за рубежа. Однако точные механизмы реализации пока находятся на стадии обсуждения.
Ранее сообщалось, что 70% россиян стали чаще использовать обычные телефонные звонки после ограничения голосовой связи в Telegram и WhatsApp*.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ
а как быть, если родственников много за рубежом. Вот дядя по работе в Германии в Люнеберге (порт) по 3 раза в мес иной раз перелеты, тетя в Таиланде проживает в Паттайе почти всю зиму часть весны и осени, сестра родная по работе в Дубаи ...и мы постоянно общаемся и созваниваемся, они маме звонят своей...как быть таким семьям-то?!
11:17:25 29-11-2025
Гость (22:22:41 28-11-2025) а как быть, если родственников много за рубежом. Вот дядя по... А чего они работают на вероятного противника? Да и к Вам стоит присмотреться ответственным органам
23:04:26 28-11-2025
Скоро будем жить в полной безопасности, как в тюрьме).
23:35:49 28-11-2025
Всё так плохо у него ?
14:54:55 29-11-2025
А если у кого-то на Украине и в США родственники проживают. Само собой с первой страны мошенники часто звонят. Может запрет с определенных стран поставить самозапрет?
16:33:59 01-12-2025
Да мошенники больше всего из нашей страны названивают