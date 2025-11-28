В России намерены запретить входящие звонки с иностранных номеров

Цель инициативы — уменьшить число мошеннических звонков

28 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России обсуждают введение ограничений на входящие звонки с иностранных номеров – эту инициативу в рамках борьбы с телефонным мошенничеством подтвердил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, рассматривается разрешительный порядок: абоненты смогут самостоятельно запретить прием международных вызовов. Если запрет не установлен, такие звонки все равно будут выделяться специальной маркировкой или индикатором, указывающим, что звонок идет из-за границы.

Шейкин отметил, что цель инициативы – уменьшить число мошеннических звонков, которые часто совершаются из-за рубежа. Однако точные механизмы реализации пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что 70% россиян стали чаще использовать обычные телефонные звонки после ограничения голосовой связи в Telegram и WhatsApp*.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ