В России намерены запретить входящие звонки с иностранных номеров

Цель инициативы — уменьшить число мошеннических звонков

28 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России обсуждают введение ограничений на входящие звонки с иностранных номеров – эту инициативу в рамках борьбы с телефонным мошенничеством подтвердил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, рассматривается разрешительный порядок: абоненты смогут самостоятельно запретить прием международных вызовов. Если запрет не установлен, такие звонки все равно будут выделяться специальной маркировкой или индикатором, указывающим, что звонок идет из-за границы.

Шейкин отметил, что цель инициативы – уменьшить число мошеннических звонков, которые часто совершаются из-за рубежа. Однако точные механизмы реализации пока находятся на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что 70% россиян стали чаще использовать обычные телефонные звонки после ограничения голосовой связи в Telegram и WhatsApp*.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ

Эксперт рассказал, как заблокируют Zoom и Google Meet и можно ли будет звонить за границу

Профессионал IT-сферы объяснил amic.ru, почему иностранные платформы не закрыли сразу и кто просит об этом президента
Avatar Picture
Гость

22:22:41 28-11-2025

а как быть, если родственников много за рубежом. Вот дядя по работе в Германии в Люнеберге (порт) по 3 раза в мес иной раз перелеты, тетя в Таиланде проживает в Паттайе почти всю зиму часть весны и осени, сестра родная по работе в Дубаи ...и мы постоянно общаемся и созваниваемся, они маме звонят своей...как быть таким семьям-то?!

Avatar Picture
Гость

11:17:25 29-11-2025

Гость (22:22:41 28-11-2025) а как быть, если родственников много за рубежом. Вот дядя по... А чего они работают на вероятного противника? Да и к Вам стоит присмотреться ответственным органам

Avatar Picture
Гость

23:04:26 28-11-2025

Скоро будем жить в полной безопасности, как в тюрьме).

Avatar Picture
Гость

23:35:49 28-11-2025

Всё так плохо у него ?

Avatar Picture
Гость

14:54:55 29-11-2025

А если у кого-то на Украине и в США родственники проживают. Само собой с первой страны мошенники часто звонят. Может запрет с определенных стран поставить самозапрет?

Avatar Picture
Гость

16:33:59 01-12-2025

Да мошенники больше всего из нашей страны названивают

